Kalbi delik ve kalp damarları tıkalı Miraç Özbalık hayata tutundu

Doğuştan kalp damarlarından biri tıkalı olan ve 15 günlükken kalbi delik olduğu tespit edilen Miraç Özbalık, yapılan ameliyat ve tedaviyle 52 gün sonra sağlığına kavuştu.

DHA'nın haberine göre; Iğdırlı Veysiye ve Murat Özbalık'ın üçüncü çocuğu olan Miraç Özbalık, doğumundan kısa bir süre sonra vücudunda görülen morarma nedeniyle götürüldüğü Iğdır Devlet Hastanesi'nden Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakledildi. Doğuştan kalp damarlarının bir tıkalı olan ve kalbinde tıpta 'üfürüm' diye tabir edilen delik bulunan 15 günlük Miraç bebek Yenidoğan ünitesine yatırıldı.

Yenidoğan ünitesinden sorumlu Doç. Dr. Hasan Kahveci, Miraç bebeği Pulmoner hipertansiyon (PH) olarak nitelendirilen kalpten akciğere temizlenmesi için kirli kanı götüren atardamarlardaki kan basıncının sürekli yüksek olması teşhisi ile birinci düzey küvözde monitörize edilmek üzere kontrol altına aldıklarını söyledi. Bebeğin daha sonraki aşamalarda çocuk kalp ve kardiyoloji, yenidoğan olmak üzere 3 ayrı klinik hekimleri tarafından takip edildiğine işaret eden Doç. Dr. Kahveci, yeterli beslenme ve kan değerleri kontrol altına alındıktan sonra Çocuk Kalp Damar Cerrahi Uzmanı Dr. Mehmet Biçer tarafından ameliyat edildiğini belirtti. Miraç'ın başarılı geçen ameliyat sonrası Çocuk Kardiyoloji Uzmanları Dr. Ufuk Utku Güllü ve Dr. İsmail Balaban tarafından takip edildiğine işaret eden Doç. Dr. Kahveci, "52 gün sonra sağlığına kavuşturulan Miraç bebek geleceğine daha sağlıklı bir şekilde yürümek üzere taburcu edildi" dedi.

Miraç bebeğin annesi Veysiye Özbalık, "Diğer çocuklarımızda herhangi bir sorun yoktu. Miraç daha 10 günlükken sıkıntılarını gördük. Önce Iğdır sonra Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirdik.Yenidoğan ünitesi, Çocuk Kalp ve Kardiyoloji uzmanların yanı sıra çalışan tüm personel inanılmaz bir ilgi gösterip oğlumuzu sağlıklı bir şekilde kucağımıza verdiler. Allah hepsinden razı olsun" diye konuştu.