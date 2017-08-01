Organları 4 hastaya umut oldu

Kocaeli'de, trafik kazasında ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen kişinin organları 4 kişiye umut oldu.



Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden yapılan açıklamaya göre, 17 Temmuzda geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan S.G'nin (54), 30 Temmuz'da beyin ölümü gerçekleşti.



Ailesi tarafından organları bağışlanan S.G'nin böbrekleri Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Haydarpaşa Numune Hastanesi'ne, korneası Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, karaciğeri de organ nakli bekleyen hastalara gönderildi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Hastane Başhekimi Doç. Dr. Mustafa Güneş, organ nakli konusunda titizlikle çalıştıklarını belirterek, "Bu ulvi kararı vererek topluma örnek olan aileye tüm insanlık adına teşekkür ediyor ve hastanemiz adına baş sağlığı dileklerimizi iletiyorum." ifadesini kullandı.



Sağlığına kavuşabilmek için organ bekleyen çok sayıda hasta bulunduğunu vurgulayan Güneş, vatandaşlara organ bağışı konusunda duyarlı olmaları çağrısında bulundu.

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