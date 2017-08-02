Bursa'da devlet hastanesinde ilk böbrek nakli heyecanı

Bursa'da bir kamu hastanesinde ilk kez böbrek nakli yapıldı. Nisan ayı itibariyle böbrek nakli için hasta kabulüne başlayan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Böbrek Nakli Merkezi, ilk nakil operasyonunu başarıyla gerçekleştirildi.

İHA'nın haberine göre; Bursa'da bir devlet hastanesinde yapılan ilk böbrek nakli olma özelliğini taşıyan operasyonla 2 çocuk annesi Hacer Dişçiler hayata tekrar tutundu. Dünya standartlarında faaliyet gösteren nakil merkezinde şimdiden yüzlerce hasta nakil sırası bekliyor.

6 yıldır hemodiyaliz tedavisi olan Hacer Dişçiler, bir yıldır diyalize bağlanıyordu. Başarılı operasyonla tekrar sağlığına kavuşan Dişçiler, zor bir dönemi atlattığını ifade ederek, "5-6 yıllık zor bir dönem geçirdim. Umudumu hiç kesmedim. Bir ışık veriyor Rabbim. Çok şükür sağlığım yerinde. Allah doktorlarımızdan razı olsun" dedi.

Vatandaşları organ bağışı yapmaya davet eden Dişçiler, bir insanı yaşatmanın çok güzel bir duygu olduğunu ifade etti.

Doç. Dr. Cuma Bülent Gül, yeni nakil merkezinin yüksek hizmet kalitesinde olduğunu belirterek, "Hastalarımız hep özel hastane ilgisini görmek istiyordu. Bu yeni nakil merkezinde devletin güvenli kolları ve özel hastanenin bakım şartlarını hastalarımız bir arada bulabilecek. Tek kişilik banyolu odalara sahip tertemiz bir merkezimiz var" şeklinde konuştu.

Bursa Kamu Hastaneleri Genel Sekreteri Rüstem Aşkın ise, organ bağışında ilk sıralarda olan Bursa'ya böyle bir nakil merkezi kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Yaklaşık 3-4 yıldır organ nakli için çalışmalara başladık ve hocalarımızı eğitime gönderdik. Eğitimlerini tamamladılar. Ardından merkezin gerekli tıbbi alet ve edevatı temin ettik. Hacer hanım bizim ilk hastamız. Bu böbrek naklini gerçekleştirdiğimiz için çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.