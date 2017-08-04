Genital siğil nedir? Genital siğil tedavisi...

Dermatoloji Uzmanı Prof. Dr. Şemsettin Karaca, tedavisi güç bir viral bir hastalık olan genital siğillerin en çok 18-28 yaş arasında görüldüğünü söyledi. Dr. Karaca, cinsel yolla kolayca bulaşan genital siğillerin tanı konduğu andan itibaren acil olarak tedavi edilmesi gerektiğini söyledi.

"KANSERE NEDEN OLAN TİPLER ÇOK NADİR"

Türkiye’de ve batı ülkelerinde cinsel yolla bulaşan enfeksiyonların sayısının giderek arttığına dikkat çeken Dr. Karaca, dünyada her yıl 20 milyon insan bu enfeksiyonlara maruz kalarak hem tedavi ve komplikasyonlarıyla mücadele ettiğini, bu süre zarfında da hastaların yeni bulaş kaynağı olduğuna dikkat çekti. Bu hastalıklar arasında insan papillomavirüsünün neden olduğu genital siğillerin 18-28 yaşlarındaki genç erişkinlerde en sık görüldüğünü anlatan Dr. Karaca “Cinsel aktivitenin ilk 10 yılında bu enfeksiyon yüzde 25 oranında görülürken yaşam boyu bu risk yüzde 80'lere ulaşabilir. Kondilom olarakta bilinen bu enfeksiyonun etkeni olan virüs tiplerinin sayısı 150'yi aşkın olmasına rağmen genital siğiller gibi iyi huylu oluşumların yüzde 90'ını tip 6 ve 11 neden olur. Kansere neden olan tipler çok nadirdir” dedi.

VİRÜS ÇOK KOLAY VE HIZLI BULAŞIYOR

Bu virüsler çok kolay ve hızlı bulaşmalarının yanı sıra tedavilerinin de zaman alıcı ve zahmetli olduğunu anlatan Dr. Karaca, “Tedavi edilmediklerinde bir kısmı geriler, bir kısmı öylece kalır, bir kısmı ise büyümeye ve yayılmaya devam eder. Ancak unutulmamalıdır ki her zaman bulaşıcılığı devam edebilir. Bulaşma için risk faktörleri çoklu partner, sigara kullanımı, korunmasız cinsel yaşam ve daha önce cinsel yolla bulaşan hastalık varlığıdır. Genital siğil varlığı sonucu, kişide damgalanma, utanç, kirlilik ve tiksinti hissi oluşturması nedeniyle psikolojik etkileri, medikal etkilerden çok daha önemlidir. Özellikle ülkemizde sosyal ve kültürel yaşam tarzımız bu hastalığı olan bireylerin tedaviye yönelimini güçleştirmektedir. Bu yaklaşım hem tedaviyle iyileşecek enfeksiyonun yaygınlaşmasına neden olmakta hem de tedaviyi güçleştirmektedir” dedi.

AŞISI VAR!

Hastalığın tedavi yaklaşımlarının farklılık gösterdiğini anlatan Dr. Karaca, şunları söyledi: “Bir kısım tedaviler siğillerin cerrahi, dondurarak, yakarak veya kimyasallarla temizlenmesini sağlar iken bir kısım tedaviler de vücudun bağışıklık sisteminin desteklenmesi yoluyla yapılan tedavilerdir. Hangi tedavi tercih edilirse edilsin, önemli olan hızlıca arınma yoluna gidilmesi böylece hem kişinin kendisini, hem de partnerini koruma altına alması en önemli noktadır.

PENİS KANSERİNE NEDEN OLUYOR

Bu virüslere karşı hem rahim ağzı kanserini hem de genital siğilleri önleyen iki türlü aşı piyasada kullanımdadır. Bu virüsle ilgili en önemli konu da, erkeklerde ağız, yutak ve penis kanserlerine, kadınlarda görülen en sık 2. kanser olan serviks (rahim ağzı) kanserine de neden olmasıdır. Bu nedenle risk altında olan 30 yaşını aşkın kadınların mutlaka belli aralıklarla jinekolojik muayene yaptırmalı önerilir. Özetle; genital siğiller cinsel temasla en kolay bulaşan, nadirde olsa erkek ve kadında kansere neden olabilen, tedavisi ve aşısı var olan önlenebilen viral bir hastalıktır. Şüpheli temas veya lezyon varlığında gecikmeden ilgili hekime başvurulması istenmeyen sonuçların gelişimini önlemek açısından tavsiye edilir”