SAĞLIK

Beyni zinde tutmanın yolları!

06 Ağustos 2017 Pazar, 09:39:46

Nöroloji Uzmanı Dr. Ümit Gedikoğlu Kurtar beyni zinde tutmanın anahtarlarını paylaştı

  • 1 Beyni zinde tutmanın yolları!
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    İleri yaşlarda bulmaca çözmenin ve telefon numarası ezberlemenin beyne iyi geldiğini ifade eden Nöroloji Uzmanı Dr. Ümit Gedikoğlu Kurtar beyni zinde tutmanın anahtarlarını paylaştı. Dr. Gedikoğlu, örneğin; çay ve kahve tüketiminin beynin berrak çalışmasını sağladığını vurguladı.

  • 2 Beyni zinde tutmanın yolları!
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    Yaş ilerledikçe her organ gibi beyin de yıpranır. Yıpranma süresini geciktirmek ve beyni zinde tutmak için basit beyin egzersizleri yapılmasının faydaları yapılan çalışmalar ile ispatlanmıştır.

  • 3 Beyni zinde tutmanın yolları!
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    "Küçük egzersizler beyinde kısa yollar oluşturur. Kısa yollar oluşturmak, pratik yaşam için önemlidir" diyen Dr. Ümit Gedikoğlu Kurtar beyni zinde tutmanın anahtarlarını paylaştı.

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  • 4 Beyni zinde tutmanın yolları!
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    Yapbozların, çocukların beyin gelişimi için yararlı olduğunu vurgulan Dr. Ümit Gediklioğlu Kurtar ileri yaşlarda da bulmaca çözmenin, bol rakamlı şifreleri ve sayıları akılda tutmanın, telefon numarası ezberlemenin, basit matematik hesaplarını zihinden çözmenin faydalı olduğunu, bu egzersizleri yapamayanların, bol bol kitap okumaları gerektiğini söyledi ve beyni zinde tutmak için önerilerde bulundu.

  • 5 Beyni zinde tutmanın yolları!
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    "ÇAY VE KAHVE BEYNİN BERRAK ÇALIŞMASINI SAĞLAR"

    İyi uyumanın ve yeterli beslenmenin beyni zinde tutmanın en önemli ve basit yolu olduğunu vurgulayan Uzman Dr. Ümit Gedikoğlu, "Gün içinde 10 dakikalık uyku, verimi artırır ve beyne iyi gelir.

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