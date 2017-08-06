Beyni zinde tutmanın yolları!

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Sürekli alkol tüketenlerin beyinlerinde küçülmeler de olabilir. Uyuşturucu madde kullanımı da, beyni bir ceviz kadar küçültebilir. Alkol ve uyuşturucu tüm vücudun olduğu gibi beynin de düşmanıdır. Bir hobi edinmek beynin yenilenmesi açısından oldukça önemlidir.