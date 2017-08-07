Samsun'un Atakum ilçesi organ bağışında Türkiye birincisi oldu!

Türkiye organ bağışçı sayısında Temmuz ayı birincisi Atakum İlçe Sağlık Müdürlüğü oldu. Geçen günlerde Samsun Organ ve Doku Nakli Bölge Koordinasyon Merkezinin Türkiye'de milyon başına donör sayısında (pmp) ilk sırada olduğu açıklanmıştı.

İHA'nın haberine göre; Temmuz ayında Türkiye'de en fazla organ bağışçı sayısını Atakum İlçe Sağlık Müdürlüğünün çalışmalarıyla yakalayarak birinci olan Samsun yeni bir başarıya daha imza attı. İkinci ise yine Samsun bölgesine bağlı Ünye Devlet Hastanesi oldu. Konuyla ilgili açıklama yapan Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Yusuf Güney vatandaşlara ve organ bağışında görevli personele teşekkür etti.

ORGAN NAKLİNDEKİ EN BÜYÜK SIKINTI ORGAN BAĞIŞININ AZLIĞI



Türkiye'de organ naklindeki en büyük sıkıntının organ bağışının azlığı olduğunu belirten İl Sağlık Müdürü Dr. Yusuf Güney, "Organ bağışçısı sayısını arttırabilmek için pek çok faaliyet yürütüyoruz. Yaptığımız faaliyetlerle Samsun'da ve bölge genelinde organ bağışı sayısını ve organ naklini arttırmak, organ bağışı ve nakli konusunda farkındalık oluşturmak istiyoruz. Bunun için birçok etkinlik düzenleyerek halkı bilgilendirme toplantıları, duyurular ve çeşitli aktiviteler yapıyoruz. İl genelinde bütün kurum ve kuruluşlarda eğitim toplantıları düzenlenmekte, halkımızın yoğun olarak bulunduğu cadde, park ve alış veriş merkezlerinde broşür dağıtılmakta ve organ bağış stantları açılmak suretiyle çalışmalarımız ve farkındalık eğitimlerimiz devam etmektedir. Samsun'da organ bağışçı sayısı 11 bin 619 rakamlarına ulaştı. Bütün bu faaliyetlerdeki amacımız organ bağışı konusunda toplum bilincini oluşturmak, ilgili tüm kesimlerin konuya ilgisini artırmaktır. Organ bağışı konusuna toplum olarak hassasiyet göstermeli, organ nakli gerektiren hastalıkların her an bizim ve sevdiklerimizin başına gelebileceğini unutmamalıyız. Yaşarken de yaşamdan sonra da başkalarına hayat vermek bizim elimizde. Bu konuda duyarlı davranmak hepimizin toplumsal sorumluluğudur. Organ bağışının hayat kurtaran çok önemli ve basit bir yol olduğunu unutmamalıyız. Herhangi bir nedenle organ yetmezliğine giren hastaların tek geçerli ve sağlıklı tedavi yöntemi organ naklidir. Yeterli organ bağışı olmaması nedeniyle, organ nakli gerçekleşmeyen hastalar kısa süre içinde organ yetmezliğine bağlı hayatlarını kaybediyor. Organ bağışı konusunda toplumumuzda önceki yıllara nazaran artış görülmekte ancak nakil bekleyen hasta sayısı gözönüne alındığında ve Avrupa ülkeleri ile karşılaştırma yapıldığında hala istenen düzeye ulaşamadığımız görülmektedir. Organ bağışında bulunmak isteyen vatandaşlarımızın; İl Sağlık Müdürlüklerine, Devlet Hastanelerine, Özel Hastanelere, Organ ve Doku Bağışı Koordinatörlüğüne, Organ bağışı konusunda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarına, Toplum Sağlığı Merkezlerine, Aile Sağlığı Merkezlerine başvuruda bulunmaları yeterlidir" dedi.

ÜNYE DEVLET HASTANESİ İKİNCİ OLDU



Organ bağışı konusunda görevli personelin fedakarlık yaparak çalıştıklarını belirten Samsun Organ ve Doku Nakli Bölge Koordinasyon Merkezi (BKM) Sorumlusu Dr. Mehmet Kazak "Samsun BKM ve bağlı 8 ildeki tüm organ nakil koordinatörleri, organ bağış birim sorumluları, ASM ve TSM'deki arkadaşlarımız gönüllülük esasına dayanan çalışmalarıyla hafta sonu ve mesai saatleri dışında açtıkları stantlarla bölgemizdeki organ bağışçı sayısı artmaktadır. Arkadaşlarımızın yaptıkları çalışmalarla Türkiye'de Temmuz ayı organ bağışçı sayısında, Atakum İlçe Sağlık Müdürlüğü birinci Ünye Devlet Hastanesi ikinci sırada yer almıştır" diye konuştu.

Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Yusuf Güney, birinci olan personellere teşekkür belgesi takdim etti.