2 yaşındaki cam kemik hastası İlknur Acar tedavi için Ankara'ya götürülecek!

Van Büyükşehir Belediyesi, 20 binde bir görülen cam kemik hastası 2 yaşındaki İlknur Acar'ı tedavi için Ankara'ya götürecek.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı sosyal hizmetler uzmanlarının kentte yardıma muhtaç insanlara ulaşma çalışmaları sürüyor. İHA'nın haberine göre; uzmanların yaptığı alan çalışmalarında Tuşba ilçesi Şemsibey Mahallesi'nde Tuncer ve Aydeniz çiftinin tek çocukları olan 2 yaşındaki cam kemik hastası İlknur'a ulaşıldı. Hastalığı nedeniyle en küçük darbede kemikleri kırılan İlknur, iyileşme süresi boyunca da tarifsiz acılar çekiyor. Ailesinin de maddi imkansızlıkları nedeniyle tedavisi yarım kalan İlknur, gününün tamamını ise evde yatarak geçiriyor.

Aileyi kirada kaldığı evinde ziyaret eden sosyal hizmet uzmanları, maddi durumu kötü olan aileye para yardımı yaparken, mutfak ihtiyaçlarını karşılamaları için de her ay belli oranda para yüklenen sosyal kart verdi.

"TEK HAYALİM, KIZIMIN SAĞLIĞINA KAVUŞMASI"

Tek isteğinin kızının sağlığına kavuşması olduğunu belirten Aydeniz Acar, "Kızımın hastalığı doğuştan gelen cam kemik hastalığı. Tedavisi için çok para gerekiyor. Biz bugüne kadar kızımın tedavisini tam anlamıyla yaptıramadık. Eşim çalışmıyor, kirada kalıyoruz. Sağ olsun Van Büyükşehir Belediyesi bize ulaşarak belli oranda ihtiyaçlarımızı karşıladı. Ben sadece kızımın bir an önce tedavi edilip yaşıtları gibi okula gidip oyunlar oynamasını istiyorum" dedi.

MİNİK İLKNUR TEDAVİ İÇİN ANKARA'YA GÖTÜRÜLECEK

Van Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, minik İlknur'a oyuncak hediye ederken, tedavisi için de harekete geçti ler. Hayırsever vatandaşların da destekleriyle minik İlknur, önümüzdeki hafta Ankara'ya götürülerek tedavi olacak.