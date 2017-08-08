Yüzerken kulağınıza kaçan suyu nasıl boşaltırsınız?

Kulağa su kaçması, yüzmeyi seven bir çok insanın sık sık başına gelen bir şeydir. Yüzerken kulağın suyun içine girmesi gayet normaldir, bu da kulağa bir miktar su kaçmasını kaçınılmaz hale getirir. Normalde kulaktaki balmumu suyun kulak içinde ilerlemesini engeller fakat suyun kulağın derinliklerine kaçtığı da olur.



Bu kulakta tıkanma hissi yaratarak rahatsızlık verebilir, kulakta ağrıya ve işitme kaybına yol açabilir. Tedavi edilmediğinde kulaktaki sıvı, işitme kaybı ve kulak zarının inflamasyonu gibi sorunlara neden olabilir. Kulaklardaki sıvıyı mümkün olduğunca hızlı bir şekilde boşaltmanız önemlidir.



Peki kulağınıza kaçan suyu nasıl boşaltırsınız? Kulak Burun Boğaz Uzmanı Opr. Dr. M. Melih Çiçek, kulağınıza kaçan suyu boşaltmanıza yarayacak, evde uygulayabileceğiniz bir kaç ipucu hakkında şu bilgileri verdi:



YERÇEKİMİNİ KULLANIN



Başınızı yana doğru yatırın ve kulağınızı zemine paralel tutun. Avucunuzu kulağınızı kapatacak şekilde başınıza koyun, bir kaç saniye bastırıp bırakın. Bu yöntem geçici bir vakum oluşturacaktır.

Kulağınızdaki suyu dışarı atmak için kulak pamuğunu (dikkatli bir şekilde) kullanın.

Çiğneme ve esneme yöntemleri de dış kulak yolunu esnettiği için kulağınızdaki suyu tahliye etmenize yardımcı olabilir.

Kulağınıza kesinlikle bir şey koymayın.

VALSALVA MANEVRASI



Valsalva manevrasını yapmak, östaki tüplerini açtığı için kulak zarının dışarı doğru bombeleşmesini sağlayarak kulaklarınızı açmanıza yardımcı olur ve kulaklarınızdaki suyu atar.

Öncelikle ağzınızı kapatın ve parmaklarınızla burnunuzu sıkın, sonra derin bir nefes alın.

Hava basıncını düzenlemek için hafifçe havayı burnunuzdan dışarı doğru verin. Hareket doğru yapılırsa, östaki tüplerinin tekrar açık olduğuna dair hafif bir patlama sesi duyarsınız.

Burun kulak zarına zarar verebileceği için burnunuzu çok zorlamayın.



SAÇ KURUTMA MAKİNESİ



Saç kurutma makinesi, kulağınızdaki suyun daha çabuk buharlaşmasını sağlayabilir. Sıcak, kuru hava suyu buhar haline getirir ve bu da suyun kulağın dışına çıkmasına yardımcı olur.



Kulağınızı vücudunuzun dışına doğru çekin. Saç kurutma makinesini kulağınızdan 15-20 cm uzakta tutun. Kurutucunun sıcaklığını artırın ve hava basıncını düşürün. Kurutucuyu açın ve doğrudan kulak kanalına doğru tutun. İşleme 30 saniye boyunca devam edin. Gerekirse bu işlemi tekrarlayın. Kurutucuyu kulağınıza bir kaç dakikadan fazla tutmayın.



OKSİJENLİ SU



Hidrojen peroksit yaygın bilinen adıyla ‘oksijenli su’ kulaktaki sudan kurtulmanın diğer bir etkili yoludur. Hidrojen peroksit, sıkışan sıvıyı kolayca çıkarabilir.



Damlalık kullanarak, etkilenen kulağa dört ila beş damla hidrojen peroksit koyun. Bir ya da iki dakika bekleyin.



Sıvının kolayca boşaltılmasını sağlamak için başınızı aşağı doğru eğin.



GLİSERİN



Daha önceden kulak yolunuz biraz tıkalıysa kulağınıza su kaçması bu durumu daha da şiddetlendirir çünkü dış kulak yolunuzda mevcut olan kulak kiri suyla karışıp jel kıvamında bir form alır.

Gliserin bu jel kıvamındaki tıkacın sıvılaşarak dış kulak yolunun dış kısmına doğru ilerlemesini sağlar. Günde üç kez 3-5 damla gliserinin 5-7 gün kullanımı tıkanıklığın giderilmesinde etkili olur. Sıvının dış kulakta mı yoksa orta kulakta mı toplandığını bulmanız gerekir. Orta kulaktaki sıvı birikimi bir doktor tarafından tedavi edilmelidir.

Yukarıda saydığımız yöntemler herhangibir kulak hastalığı olmayan ve daha önceden kulak operasyonu geçirmeyenler için uygundur. Aksi durumlarda kulak burun boğaz uzmanına başvurmak kesinlikle gereklidir.





