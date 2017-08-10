‘Daha fazla tuz tüketin’ önerisi

“3 BEYAZ” diye anılan “tuz, şeker ve un” tüketiminin azaltılmasının hatta hiç kullanılmaması gerektiğini söyleyen pek çok sağlık otoritesi bulunuyor.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre; Dünya Sağlık Örgütü’de (DSÖ) bu kuruluşların başında geliyor. ABD’li sağlık otoriteleri gibi DSÖ, tuz tüketiminin azaltılması yönelik çağrı yapıyor. Bu uyarı niteliğindeki öneriye karşı olan bilim insanları da bulunuyor. İşte onlardan biri de “The Salt Fix” adlı kitabın yazarı ABD’li bilim insanı James Dinicolantonio. Kitabında “Tuz azaltma çağrılarına kulak tıkayın” diyen Dinicolantonio, tuzun sağlığa etkisi üzerine tartışmaları yeniden alevlendirdi.

‘DİYABETİ ENGELLER’

Amerikalı bilim insanlarına göre az oranda tuz kullanarak beslenme, kemiklerin güçsüzleşmesine ve hafıza kayıplarına neden oluyor, yüksek tuz oranlı beslenme ise diyabet gibi hastalıkların düzelmesine yol açıyor. Dini colantonio’ya göre beslenmede tuzu artırmak aldığımız şeker miktarını azaltacak ve kilo vermemizi kolaylaştıracak. Dinicolantonio, tuz kullanımının azaltılması ile kalp hastalıklarının azalma arasında bağlantı kurulamayacağı görüşünü savunuyor.

‘KANITLARIN ALTINI OYACAK’

Ancak Guardian’a konuşan İngiliz bilim insanları bu önerinin kamu sağlığını büyük tehdit oluşturacağına ileri sürdü. Prof. Louis Levy, “Tuzlu beslenme kötü sağlığın en büyük nedenidir. yüksek tuzlu beslenmeyi savunmak, pek çok kişinin sağlığını tehlikeye atacak nitelikte. Bu çağrı, tuz ile yüksek tansiyon ve kalp hastalıkları arasında uluslararası alanda kabul edilmiş kanıtların altını oyacaktır” dedi. Tuz tüketiminde yüzde 11’lik azalmayla birlikte İngiltere’de kalp hastalıklarının düştüğüileri sürülmüştü.