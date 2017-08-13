Dünyanın en yaşlı adamı Yisrael Kristal 113 yaşında öldü!

Dünyanın en yaşlı adamı 113 yaşındaki Yisrael Kristal, Cuma günü İsrail'de hayatını kaybetti. Polonya'da doğan Yisrael Kristal, İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazilerin Auschwitz Toplama Kampı'nda sağ kalmayı başarmıştı.



114'üncü yaşına bir ay kala hayatını kaybeden Kristal'in tüm ailesi Yahudi Soykırımı'nda öldürülmüştü. Yisrael Kristal annesi ve babasını Birinci Dünya Savaşı'nda, eşi ve iki çocuğunu da Yahudi Soykırımı'nda kaybetmişti.

Yisrael Kristal

Dünyanın en yaşlı insanı