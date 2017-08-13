Kocaeli
SAĞLIK

11 aylık Sümeyye’nin yaşı küçük derdi büyük!

Sakaryalı bir ailenin kızları olan 11 aylık Sümeyye Özay, küçük yaşına rağmen karın şişliği ve böbrek yetmezliği riski ile mücadele ediyor

13 Ağustos 2017 Pazar, 16:02:48 Güncelleme: 16:05:01 İHA

Yaklaşık bir ay önce evlerinde ateşi çıkan ve karnı şişen 11 aylık Sümeyye Özay'ı ailesi Kocaeli Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü.

İHA'nın haberine göre; Hastanenin Çocuk Acil Servisinde tedavi altına alınan bebeğe birçok kez tahlil yapılmasına rağmen neden karnının şiştiği henüz anlaşılamadı. Küçük çocuğun babası Sadi Özay, kızlarının rahatsızlığı hakkında, “Yaklaşık 1 aydır kızım hastanede tedavi görüyor. Doktorlarımız karnının neden şiştiğini anlamış değiller. Kızımı Nefroloji bölümü de gördü. Doktorlar, 'Kızınızın yüzde 70 böbrek yetmezliği riski var' dediler. Şu an karnının neden şiştiği konusunda araştırmalar devam ediyor. Evladımızın bir an önce iyileşmesi için Allah’a dua ediyoruz” dedi.

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