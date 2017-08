Annenin ısrarı üzerine acı gerçek ortaya çıktı!

Antalya'da, 2 aylıkken sürekli kusan Neva bebeğe doktorlar 'reflü' teşhisi koydu. Ailenin ısrarı üzerine karın ultrasonografisi çekilen Neva'da Nöroblastom (sinir sistemi kaynaklı kanser türü) olduğu ortaya çıktı.

DHA'nın haberine göre; 3.5 aylıkken böbreküstü bezindeki kitle nedeniyle ameliyat edilen 6 aylık Neva, kanserin yayılma riski nedeniyle 5 yaşına kadar kontrol altında tutulacak.

Antalya'da oturan 28 yaşındaki Bahar Yıldırım ile 37 yaşındaki Ali Rıza Yıldırım'ın 30 Ocak 2017 tarihinde sezaryenle dünyaya gelen bebekleri Neva 2 aylıkken aşırı kusması üzerine ailesi hastaneye gitti. Doktor doktor gezdirilen Neva'ya, 'reflü' teşhisi konularak ilaç tedavisine başlandı.

ANNENİN ISRARIYLA HASTALIK TESPİT EDİLDİ

Reflü teşhisi konulan bebeğine çok küçük olduğu için ilaç vermek istemeyen anne Bahar Yıldırım, karın ulstrasonografisi çekilmesinde ısrara edince acı gerçekle karşılaştı. Neva bebeğe, 'Nöroblastom' teşhisi konuldu. Son gittikleri doktordan karın ulstrasonografisi çekilmesini istediklerini belirten Bahar Yıldırım, üst abdomen ultrasonografisi yapıldıktan sonra doktor bizi Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Çocuk Onkoloji Bölümü'ne yönlendirdi. Orada yapılan MR tetkikinde Nöroblastom teşhisi doğrulandı" dedi.

TEŞHİS 3.5 AYLIKKEN KONULDU

Nöroblastomun pek çok insanın bilmediği bir hastalık olduğunu, başlarına gelmeden önce kendilerinin de bilmediğini ifade eden anne Yıldırım, şunları anlattı: "Sinir sistemi kanseri demekmiş. Genelde 5 yaş altındaki çocuklarda görülüyormuş. Neva'ya teşhis birkaç doktora gittikten sonra 3.5 aylıkken konuldu. 6 Haziran 2017 tarihinde ameliyata alınarak böbreküstü bezindeki kitle tamamen temizlendi. '1'inci evrede olduğu için yayılım göstermiyor' denildi. Şu anda takip altındayız. Her ay kontrole gidiyoruz. 5 yaşına kadar böyle devam edecek."



BU HASTALIĞI YAŞAYAN AİLELERLE GÖRÜŞÜYORUZ



İlk bebeğini doğumda kaybeden, ikinci kızları Sema'nın şu an 3 yaşında olduğunu anlatan anne Yıldırım, Facebook'ta Nöroblastomlu çocuklar için açılan sayfada bu hastalığı yaşayan ailelerle görüştüklerini anlattı. Bahar Yıldırım, "Bu aileler, çocukları şu an tedavi sürecinde olan aileler" dedi.