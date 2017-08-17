Tekno anksiyete: Nomofobia

Güney Kore’de yapılan son araştırma, akıllı telefonundan uzak kalma durumunda yaşanan anksiyetenin yaygınlaştığını ortaya koydu. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre; Dr. Kim Ki Joon öncülüğündeki ekibin ülkedeki 300 öğrenciyle yaptığı araştırma, Cyberpsycho logy Dergisi’nde yayınlandı. Dr. Joon, “nomofobia adını verdiğimiz endişenin yüksek oranlarda görüldüğü kişilerin, telefonu hafızalarıyla eşleştirdiğini gördük. bu kişiler için telefon, kendi hafızalarıyla eşdeğer” diye konuştu.

Nomofobia