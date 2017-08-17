İyi huylu prostat büyümesi nedenleri ve tedavisi

Erkeklerde yaşlanmayla birlikte prostatın büyümesi doğal bir süreç. Ancak büyümenin aşırı olması durumunda hastalıklar meydana gelebiliyor. İyi huylu prostat büyümesi (BPH) sorunu 50 yaş üstü erkeklerin yarısında ortaya çıkıyor. Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Bülent Soyupak, yaşam kalitesini ciddi oranda etkileyen bu rahatsızlığın prostat kanseriyle karıştırılmaması gerektiğine işaret ediyor.

Üreme organının bir parçası olan prostat erkeklerin yaşlanmasıyla yavaş yavaş büyümeye başlıyor. Genellikle 50 yaşın üzerindeki kişilerde görülen prostat hastalıkları içinde en yaygın olanı ise iyi huylu prostat büyümesi. İçinden idrar yolu geçtiği için prostat büyümesiyle bu yolda daralma meydana geliyor. İdrarı tam olarak boşaltamamaya bağlı sorunlar nedeniyle hastaların yaşam kalitesi ciddi oranda etkileniyor. Bu hastalığın yaygınlığı 50’li yaşlardan sonra erkeklerin korkulu rüyası haline geliyor. Prof. Dr. Bülent Soyupak, yaşananların hastalar için endişe verici bir durum olmasına karşın iyi huylu prostat büyümesinin kanserden bağımsız bir hastalık olduğunun bilinmesi gerektiğini söylüyor.



İLK BELİRTİLER 40 YAŞINDAN SONRA BAŞLIYOR

İyi huylu prostat büyümesi belirtileri yaşla birlikte arttığı için 50-60 yaş arasındaki erkeklerin yüzde 50’sini, 80 yaşın üzerindekilerin ise yüzde 90’ını etkiliyor. Ancak ailesinde prostat hastalığı olan erkeklerde büyüme daha erken başladığı gibi hızlı da ilerleyebiliyor. Ayrıca, obezite, tip 2 diyabet, kalp hastalıkları bulunan ve az hareket eden erkeklerde hastalık daha sık görülüyor. Hastaların çoğunlukla sık ve zor idrara çıkmak ve kesik kesik idrar yapmaktan şikayet ettiklerini belirten Prof. Dr. Bülent Soyupak, gece tuvalete kalkmayan erkeklerin 40 yaşından sonra bu ihtiyacı hissetmelerinin de ilk belirtiler arasında yer aldığını söylüyor. İyi huylu prostat büyümesi belirtileri, prostat kanseri de dahil olmak üzere diyabet, idrar kanal darlığı, mesaneyi etkileyen nörolojik hastalıklara da işaret edebiliyor. Prof. Dr. Bülent Soyupak, bu nedenle idrar yapamama şikayetleri olanların zaman kaybetmeden ayırıcı tanı için hekime başvurması gerektiğini belirtiyor.



TANIDA PSA TESTİNDEN YARARLANILIYOR

İyi huylu prostat büyümesinin tanısı, ayrıntılı hasta hikayesi, fizik muayene ve tıbbi testlerden yararlandıklarını anlatan Prof. Dr. Bülent Soyupak şu bilgileri veriyor: “Öncelikle hastalığın iyi huylu mu yoksa kötü huylu mu olduğunu tespit etmek için önce PSA (Prostat Spesifik Antijen) testi ve işeme testi yapılıyor. Aynı zamanda ultrason ile prostatın büyüklüğü ve anatomisi değerlendiriliyor. PSA sonuçlarının belli bir seviyenin üstüne çıkması halinde kötü huylu prostattan şüpheleniliyor ve parmakla rektal muayene çok önem arz ediyor. Ele gelen bir sertlik tespit edilirse de biyopsi alınarak patolojiye gönderiliyor. Ancak PSA’nın yüksek olmasının her zaman kötü huylu olduğunu da göstermediğinin bilinmesi gerekiyor.”



TEDAVİ HASTA ŞİKAYETLERİNE GÖRE BELİRLENİYOR

İyi huylu büyüme tespit edilen ve hafif şikayeti olan hastalarda tedaviye yaşam tarzı değişikleri ile başlanıyor. Düzenli hekim takibinde olmak kaydıyla öncelikle sıvı alımının düzenlenmesi sağlanıyor. Prof. Dr. Bülent Soyupak’ın verdiği bilgiye göre, hastaya yatmadan veya dışarıya çıkmadan önce sıvı içmemek, kafeinli içecekler ve alkol tüketmemek gibi önerilerde bulunuyor. Daha ileri durumdaki vakalarda ise ilaç tedavisi uygulandığını söyleyen Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Bülent Soyupak, “İdrarını yapamayan, ciddi enfeksiyon ve kanama yaşayan hastalarda cerrahi tedavi gerekiyor. Ancak bunun için kullanılan endoskopik lazer yöntemi sayesinde hasta genelde bir gün hastanede kalıyor. Çok büyümüş olan prostatlarda robotik cerrahiden de yararlanılıyor.”

İYİ HUYLU PROSTAT BÜYÜMESİNİN BELİRTİLERİ

● Günde 8 veya daha fazla olacak şekilde sık idrara çıkmak

● İdrar yaparken zorlanmak ve yaptıktan sonra da tam boşaltamama hissi duymak

● İdrarı erteleyememek

● Zayıf ya da kesintili idrar yapmak

● Uykudan idrara sık kalkmak

● İdrar kaçırmak

● İdrarda renk ve kokunun farklı olması