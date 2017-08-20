"Kurbanlığı çocukların önünde kesmeyin"

Türkiye Psikiyatri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Psikiyatrist Şahut Duran, kurbanlık kesimini küçük yaştaki çocuklara izlettirilmemesi konusunda aileleri uyardı. Duran, ilerde çocuklarda uyku bozukluğu, et yememe, çeşitli korkularda travmatik etkiler yaratabileceğini ifade etti.

Psikiyatrist Şahut Duran, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi aileleri uyardı. Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nde 'psikiyatrist' olarak görev yapan Duran, çocuklar için bayram algısının çok farklı olduğunu ve özellikle Kurban Bayramı'ndaki kurban kesimlerinin çocuklarda farklı algılar yaratabileceğini ifade etti. Psikiyatrist Duran, "Bayramın çocuklardaki algısını öncelikli plana almamız gerekir. Büyükler için bayramlar dini vazifelerini yerine getirmenin verdiği huzur anlamına gelirken, çocuklar için soyut düşüncenin gelişebildiği kadar eğlence, oyun, arkadaşlarıyla bir araya gelme anlamına gelir. Çocuklarda bayram daha farklı anlamda oluyor. Kurban Bayramı diğer bayramlara göre biraz daha farklıdır. Oda kurban kesildiğinden dolayı şiddet gibi görünen kurban kesme ritüelinin bir şekilde çocuklarda farklı etki yaratması onlar için farklı görünmektedir" diye konuştu.

"ÇOCUK ALTINI ISLATABİLİR"

Çocukların kurban kesimine yakinen tanık olmasının ileride bir takım psikolojik sorunlara ve travmatik etkilere yol açabileceğini ifade eden Duran, "Kurbanın o kesilme anı ve şiddet görüntüleri çok farklı anlama kayabiliyor. Çocuğu tedirgin edebiliyor, korkular yaratabiliyor. Özellikle kurban kesimi görmeye maruz kalan bazı çocuklarda, kurban bayramından sonra bir gerileme dönemi başlıyor. Mesela tuvalet eğitimi alan küçük bir çocuk, kurban kesimini görmeye maruz kaldıktan sonra tekrar altını ıslatma gibi durumlar yaşanabiliyor. Hatta uyku bozukluğu yaşamaları gibi birtakım sıkıntılar ortaya çıkabiliyor. Kurban kesimini görmeye hazır olmayan çocuklarda bu sıklıkla yaşanabilecek bir durumdur. Çünkü kafasındaki bayram olgusu ile yaşadığı bayram olgusu arasında farklılık yaşayıp, birde üstüne kurban kesilmesini yakinen gördüğü zaman çocuklarda birtakım psikolojik rahatsızlıklar olabiliyor" diye konuştu.

"ŞEHİRDE YAŞAYAN ÇOCUKLAR DAHA ÇOK ETKİLENEBİLİR"

Şehirlerde yaşayan çocukların kurban kesiminden daha çok etkilenebileceğini belirten Duran, "Özellikle kırsal bölgelerde aileler toplanır ve kurban kesiminde aile bireylerinin tamamı hazır olur, kurban kesimi yapılır. Her yıl bu gerçekleştirildiği için çocuk bir nevi psikolojik olarak hazır olur. Ancak son zamanlarda çocukların etin şeklini bile göremediği, yemeğin hazır olarak geldiği şehirlerdeki çocuklarda kurban kesimi daha ürkütücü gelebilir. Hayatında hayvanı bile görmeyen 7 yaş önceki küçük çocukların, hayatlarını bu tür görüntüler olumsuz yönde etkileyebilir" dedi.

Psikiyatrist Duran, çocuklara Kurban Bayramı'nın gerçek manasına ve maneviyatına hazırlanması gerektiğini söyleyip, kurban kesimlerinin özellikle kapalı yerlerde hem ailelerin hem de çocukların gözlerinden uzak alanlarda gerçekleştirilmesi gerektiğini kaydetti.