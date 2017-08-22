Kurban Bayramı'nda 24 saat kuralına dikkat!

Kurban Bayramı’nda en çok yapılan yanlışlardan bir tanesi olan taze kesilmiş etlerin bekletilmeden tüketilmesi alışkanlığı, önemli sağlık problemlerine yol açıyor. Diyetisyen Kübra Öztürk, et tüketiminin arttığı bayramda 24 saat kuralına vurgu yaparak sağlıklı bir bayram için kimlerin nasıl beslenmesi gerektiğini anlattı.

Kırmızı et, tatlı ve hamurlu yiyeceklerin tüketiminin arttığı Kurban Bayramı’nda, yanlış beslenme nedeniyle en çok şişmanlık, kalp-damar hastalığı, diyabet, hipertansiyon gibi sağlık problemi olanlar etkileniyor. Özellikle kırmızı et tüketim miktarının ve sıklığının artığı bayramda, taze kesilmiş etlerin bekletilmeden hızlı tüketilmesi önemli sağlık sorunlarıyla karşı karşıya bırakıyor. Bu konuda uyarılarda bulunan Diyetisyen Kübra Öztürk, bayram sonrası hazımsızlık ve mide rahatsızlığı yaşamamak için kurban etinin 24 saatten önce tüketilmemesi gerektiğini belirtti. Öztürk: “Kurban etlerinin kesildikten hemen sonra tüketilmemesi gerekir. Ölüm sertliği olarak adlandırılan sertliğin geçmesi için 24 saat beklemesi gerekir. Taze kesilmiş etin pişmesi zordur, hazımsızlık oluşturabilir. Bu nedenle özellikle mide barsak hastalığı olan bireyler kurban etlerini hemen tüketmemeli, buzdolabında birkaç gün beklettikten sonra, haşlama veya ızgarada pişirme yöntemiyle pişirerek tüketmelidirler.” dedi.



SAKATAT TÜKETİMİNE DİKKAT!

Et ve hamurlu yiyeceklerin tüketiminin bayramda artması;buna karşılık sebze, meyve ve kurubaklagil tüketiminin azalmasının mide ve bağırsaklarda önemli sorunlar yaratabileceğine değinen Dyt. Kübra Öztürk, kalp-damar hastalığı, diyabet, hipertansiyon, mide rahatsızlığı gibi problemleri olanların az yağlı etleri tercih etmesi gerektiğini söyledi. Özellikle kelle, paça, ciğer gibi sakatatların kolesterol içeriği yüksek olduğu için tüketilmemesi gerektiğini ifade eden Öztürk, şu uyarıda bulundu: “Yağlı etlerin doymuş yağ ve kolesterol içeriği daha yüksek olduğu için kalp-damar hastalığı, diyabet, hipertansiyonu olan bireyler kurban bayramında, yağsız veya az yağlı etleri tercih etmelidir. Aynı zamanda kısıtlı miktarlarda tüketmeli, aşırıya kaçmamalıdırlar.”

ETLERİ SAKLAMA VE PİŞİRME YÖNTEMLERİ SAĞLIKLI YAPILMALI

Dyt. Kübra Öztürk, Kurban Bayramı’nda dikkat edilmesi gereken diğer uyarıları şöyle sıraladı: Etler küçük parçalara ayrılarak, temiz buzdolabı poşeti ile buzdolabının buzluk kısmında saklanmalıdır. Bu şekilde hazırlanan etler, buzlukta (– 2 ºC) birkaç hafta, derin dondurucuda ise (-18 ºC) daha uzun süre ile saklanabilir.

Etlerin çözünmesi buzdolabının alt bölmesinde sağlanmalıdır. Etler kolaylıkla bozulabilen potansiyel riskli besinlerdir. Etlerin dondurulduktan sonra tekrar çözünmesi bazı mikroorganizmalar için üreme ortamı oluşturur ve bu da sağlığımızı tehdit eder. Çözünen et hemen pişirilmeli ve tekrar dondurulmamalıdır.

Etlerin sebzelerle birlikte pişirilmesi veya sebzelerle birlikte tüketilmesi besin çeşitliliğinin sağlanması, sebzelerde bulunan C vitamininin etlerde bulunan demirin emilimini artırması açısından önemlidir.

Çok yüksek ısıda uzun süre pişirme ve kızartma yöntemi çeşitli kanserojen maddelerin oluşumuna neden olabileceği için tercih etmeyin.

Kavurma, kızartma gibi yağlı etler tüketilmemelidir.

Et ile yapılan yemeklere ekstra yağ eklenmemeli, et kendi yağıyla pişirilmelidir.

Şerbetli, hamur işi tatlılar yerine sütlü tatlılar tercih edilmelidir.

Günlük (2-2.5 lt) su tüketimine dikkat edilmelidir.