Kurban kesiminde AIDS hastalığına dikkat!

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Turan Taş, Kurban Bayramı'nda, kurban keserken meydana gelebilecek yaralanmalarla insanlara Hepatit B, Hepatit C ve AIDS gibi bir çok hastalığın kan yoluyla bulaşabileceğini söyledi.

Op. Dr. Turan Taş, yaralanmaların olduğu ortamların kirli olduğunun unutulmaması gerektiğini vurgulayarak, "Yaralanmalar ve kesiklerin oluştuğu ortamın ve yaralanmanın kirli olduğu unutulmamalıdır. Yaranın enfeksiyon kapmaması için acil müdahalenin yanı sıra kullanılan malzemenin temiz olmasının önemli. Kesiğin öncelikle sabun ve su temizlenmesi gerekir ve hayvan tüyü, çıkarılabilecek kadar küçük yabancı madde varsa onların çıkarılması önemli. Ayrıca yaraya müdahale eden kişinin elinin de temiz ve mümkünse eldiven giymiş olmalı Hepatit B, Hepatit C, AIDS gibi birçok hastalığın kan yoluyla bulaştığının unutulmaması gerekir" dedi.

CİDDİ YARALANMA OLURSA 10-15 DAKİKA YARANIN ÜZERİNE BASTIRIN

Taş, hayvan darpları sonucu kişilerde; el, kol, ayak, bacak ve yüz kırıklarının oluşabileceğini belirterek, "Hayvan darpları sonucu el, kol, ayak, bacak, yüz kırıkları oluşabilir. Yaralanma sonrasında olay yerinde ilk müdahale ile temiz bezle kanama durdurulmalı, yabancı cisim batmış ise çıkarılmalıdır. Ciddi kanamalar olduğunda iki üç tane bez üst üste kullanılmalı, 10-15 dakika yaranın üzerine bastırılmalıdır. Yaralanma bileğe doğru olmuş ise kanamayı durdurmak zor olabilir ve acilen bir sağlık merkezine başvurmaları gerekir. Acil bir sağlık merkezine ulaşıncaya kadar el kalp seviyesinde tutulmalıdır. Yaralanmalara kısa sürede ve doğru müdahale edilmesi kas, sinir ve tendon yaralanmalarının tedavisinde en iyi sonucu almak açısından önemlidir" ifadelerini kullandı.

MİKRO CERRAHİ GEREKEBİLİR

Bazı yaralanmalarda tedavi için mikrocerrahinin gerekebileceğini söyleyen Op. Dr. Taş, "Bazı yaralanmaların tedavisi için mikrocerrahi gerekebilir. Deneyimli, mikrocerrahi için gerekli alt yapının olduğu hastaneler tercih edilmelidir. Kas, sinir ve tendon yaralanmalarında ameliyat sonrası rehabilitasyon gereklidir.Fizik tedavi takibi ve uygulamaları, onarım sonrasında iyileşme sürecinde etkili ve fonksiyonlarının tekrar kazanılmasında gereklidir" şeklinde konuştu.



"ORGAN KOPMALARI OLABİLİR"

Taş, kurbanı keserken organ kopmalarına karşı dikkatli olunması gerektiğini vurgulayarak, "El yaralanmaları, basit cilt yaralanmaları ile sınırlı olabileceği gibi; tendon, sinir, kemik, damar, eklem yapıları da içeren komplike yaralanmalar şeklinde olabilir ve hatta organ kopmaları oluşabilir" dedi.