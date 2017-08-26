Sağlık Bakanı Demircan: "İllerde sağlığın sorumlusu, yetkilisi sağlık müdürü olacak"

Sağlık Bakanı Dr. Ahmet Demircan, "Sağlıkta çok başlılığı kaldırıyoruz. İllerde sağlığın sorumlusu, yetkilisi sağlık müdürü olacak. Hastanelerde başhekim olacak" dedi.

İHA'nın haberine göre; Sağlık Bakanı Demircan, yeni sistemde ilçelerde sağlık müdürünün temsilcisinin yer alacağını belirterek, "Çok başlılığı kaldırıyoruz. Amacımız verimliliği artırmak. Eski sistemde çalışmakta olan arkadaşlarımız, orada çalışan personelimiz bizim personelimiz. Onlar hiçbir endişeye kapılmasınlar. Bu sistem içerisinde yapılacak o kadar iş var ki onlara ihtiyacımız var. Yani hiç kimse endişe etmesin. 'Benim kurumum kalktı. Sağlık müdürlüğüne devredildi.' Hayır size ihtiyacımız var. Elbette ki sistemi yeniliyoruz. En verimli hale getiriyoruz. Amacımız Türkiye'de sağlık hizmetini daha yukarıya taşımak" diye konuştu.

Sağlıkta dönüşümün tamamlanırken şimdi ise gelişim ve kalite döneminin başlayacağını anlatan Bakan Demircan, "Bundan sonra şehir hastaneleriyle ve devlet hastanelerinin eğitim ve araştırma hastaneleri standardında yükselterek sağlıkta bir kalite sıçraması dönemi geliyor" şeklinde konuştu.

Amasya Valisi Dr. Osman Varol, AK Parti Amasya Milletvekili Haluk İpek, Amasya Belediye Başkanı Cafer Özdemir, AK Parti İl Başkanı Mehmet Ünek ve Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok ile birlikte ilçede yapımı süren devlet hastanesini dolaşan Demircan, yetkililerden bilgi aldı.