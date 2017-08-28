Dünya Sağlık Örgütü
SAĞLIK

Yılanlara karşı panzehir kalmadı

Dünya Sağlık Örgütü zehirli yılanlara karşı panzehir bulmakta güçlük yaşandığını vurgulayarak bu konuda çalışmalara başladığını duyurdu

28 Ağustos 2017 Pazartesi, 04:24:57 Güncelleme: 04:31:48

Dünya Sağlık Örgütü her yıl 2.5 milyondan fazla insanın yaralanmasına, 100 bin kişinin ölümüne yol açan zehirli yılanlara karşı panzehir bulmakta güçlük yaşandığını vurgulayarak bu konuda çalışmalara başladığını duyurdu. Dünya Sağlık Örgütü yaşanan kritik durum nedeniyle, yılan zehirlenmelerini unutulmaya yüz tutmuş tropik hastalıklar listesine dahil etti. Gazete Habertürk'ün haberine göre Dünya Sağlık Örgütü ayrıca etkili panzehirlerin güvenilir bir biçimde üretilmesi için yönetmelikler hazırlıyor ve bizzat kendisi çeşitli serum türlerini testten geçiriyor.

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