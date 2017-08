Adem Kurt şok cihazından kalp nakliyle kurtuldu!

İzmir'de kalp yetmezliği teşhisi konan ve kalbine yerleştirilen şok cihazı sayesinde hayatta kalabilen hasta, kalp nakliyle şifa buldu.

Manisa'da kaynakçılık yapan ve 10 yıl önce kalp yetmezliği teşhisi konulan 58 yaşındaki Adem Kurt'a, şikayetlerinin artması üzerine 8 ay önce İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kalp atışlarını düzenleyen "internal kardiyak defibrilatör" cihazı takıldı.



Halk arasında "şok cihazı" olarak da bilinen cihaz sayesinde 8 ayda beş kez durma noktasına gelen kalbi yeniden çalışan Kurt, haziran ayında Sağlık Bakanlığının acil kalp nakli bekleyen hasta listesine alındı. İzmir'de beyin ölümü gerçekleşen bir hastanın organlarının bağışlanmasıyla umutlanan Kurt'a geçen hafta aynı hastanede başarılı bir nakille yeni kalbi takıldı.



Hastanede AA muhabirine açıklamalarda bulunan Kurt, çok zor günler yaşadığını ama bağışlanan kalp sayesinde hayata ikinci kez "merhaba" dediğini söyledi.



Doktorların "kalp bulundu, ameliyata alıyoruz" sözlerini hayatı boyunca unutamayacağını anlatan Kurt, "Çok şükür Rabb'ime şimdi çok iyiyim, artık çok rahat uyuyabiliyorum. Organ bağışı yapan arkadaş bizi sevindirdi, Allah da onu nur içinde yatırsın." diye konuştu.



"BUNDAN SONRA EN ÇOK GEZMEK İSTİYORUM"



Kurt, kalbinin durmaması için takılan şok cihazının beş kez kendisini hayata bağladığını ama her seferinde verdiği elektrik akımı nedeniyle baygınlık geçirdiğini, günlerce kendine gelemediğini kaydetti.



Kurt, "Bundan sonra en çok gezmek istiyorum. Benim gibi kalp bekleyen hastalar da asla ümitlerini kaybetmesin. Organ bağışlayıp can kurtarmak güzel bir şey. Yakınlarıma organ naklini önereceğim." diye konuştu.



"KALP BİZE BAYRAM HEDİYESİ OLDU"



Adem Kurt'un 32 yıllık hayat arkadaşı Havva Kurt ise eşinin hastalığından dolayı uzun yıllar çok sıkıntı çektiklerini ama sonunda sağlığına kavuştuğu için çok mutlu olduğunu belirtti.



Ümitlerini hiç kaybetmediklerini ifade eden Kurt, "Zaten kaybetsek son 6 aydır burada beklemezdik. Kalp nakli bekleyen hiçbir hasta da ümidini kaybetmesin, Allah büyüktür. Artık o kara günler geride kaldı. Kalp bize bayram hediyesi oldu. İyileşsin eşim, hep beraber yürüyüp oğlumuza gelin alacağız." dedi.



"TÜRKİYE'DE YETERİ KADAR KALP BAĞIŞI YOK"



İKÇÜ Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Gürbüz de Kurt'un şanslı bir hasta olduğunu, nakil listesine girdikten 2 ay sonra operasyona alındığını belirterek, Türkiye'de kalp nakli bekleyen hasta sayısının her geçen gün arttığını kaydetti.



Gürbüz, "Kalp yetmezliği Türkiye'de ve dünyada can almaya devam ediyor. Türkiye'de kalp nakli ruhsatı olan 14 merkez var. Bir yılda yapılan operasyon sayısı, bağışların azlığı nedeniyle ancak 90'a ulaşıyor. Vatandaşları bu konuda daha duyarlı olmaya davet ediyorum." diye konuştu.