Çinko eksikliği için ne yapılmalı?

Mevsim değişikliğinin yaşandığı bugünlerde Kurban Bayramı'nın büyük bir kurtarıcı olarak kapımıza geldiğini belirten Dr. Fevzi Özgönül çinko mineralinin önemine değinerek, "Havalar soğuyup enfeksiyon hastalıkları görülmeye başlandığı zamanlar protein bakımından daha da zengin beslenmemiz gereklidir. Özellikle hayvansal proteinler bu dönemde çok önemlidir" diye konuştu.

ÇİNKO MİNERALİ EN RAHAT KURBAN ETLERİNDEN ALINABİLİR

İHA'nın haberine göre; Dr. Fevzi Özgönül, bağışıklık sisteminin güçlü olması gereken sonbahar ve kış aylarında vücudun en önemli ihtiyaçlarından biri olan çinko mineraline dikkat çekerek, "Çinko vücudun savunma ve tamir mekanizmalarında çok önemli rol oynar, birçok enzimin yapısına girer, ayni zamanda besin seçiminde etkisi olan, tat alma duyumuzun oluşmasında da rolü vardır. Kışın hastalıklara karşı direncimizi artırır. Çinko mineralini en rahat kurban etlerinden alabiliriz. Genelde kilo problemi yaşayanlar yanlış bir bilgilendirmeden dolayı yağlı yemeklerden uzak durur. Bilinenin aksine yağlı yemekler bizi şişmanlatmaz. Yağ ve protein yememek veya onların sindirimini sağlayamamak bizi güçsüzleştirir ve kilo almamıza neden olur. Ben tüm hastalarıma, ister kavurma ister haşlama olsun bu bayram et yemeklerinden uzak durmamalarını tavsiye ettim" diye konuştu.

KURBAN ETİ PİŞİRİRKEN BUNLARA DİKKAT!

Dr. Fevzi Özgönül, Kurban Bayramı'nda en güzel kurban eti pişirme tarifini ise şöyle aktardı: "Kurban etimizin çok yağlı kısımlarını iyice temizleyip küp küp doğrayalım; Eti rahatlıkla pişeceği büyüklükte bir tencereye alalım; Kesinlikle tereyağ veya kuyruk yağı koymayalım et kendi yağı ile pişmeye başlamalıdır. Çatal, bıçak gibi delici bir gereçle karıştırmayalım yoksa etin içerisindeki su fazlası ile dışarı çıkar böylece etim em tadı hem de besin değeri kaybolur. Eti mutlaka çok kısık ateşte ve tencerenin kapağı tam kapalı şeklide kendi suyunda pişirelim. Bu dönemde tuz eklemeyelim. Etin tam anlamı ile pişmesine gerek yoktur. Suyunun azalması ve yarı yarıya pişme işlemi gerçekleşmesi yeterlidir. Etin besin değerini kaybetmemesi için çok hızlı pişirmememiz gerekiyor. Büyükçe bir derin tavaya iç yağını (organları çevreleyen ve besin değeri çok yüksek olan yağ) çok küçük parçalara ayırıp bu tavada yavaş ateşte iyice eriyene kadar pişirin. Bu yağın miktarı etin yüzde 25 i kadar olmalıdır. Yani bir kilo ete karşılık 250 gram iç yağ olmalıdır. Daha sonra bu yağı pişirdiğimiz etin içerisine karıştırıp pişirmeye devam etmeliyiz. Etin suyu tam olarak çekildiğinde tuz ve baharatlar ekleyerek afiyet ile yiyebiliriz."