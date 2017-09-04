Yatmadan yenilen yoğurt kilo verdirmiyor!

Diyetisyen Esra Kula, son zamanlarda çok popüler olan yatmadan önce yoğurt yemenin, sabah yorgunluğu ve kilo alma nedeni olduğunu söyledi.

İHA'nın haberine göre Esra Kula, son dönemlerde sosyal medya aracılığıyla yayılan yatmadan önce yoğurt yemenin özellikle göbek yağlarını eritip kilo verdireceğine dair paylaşımların gerçeği yansıtmadığını belirtti.

YATMADAN KAÇ SAAT ÖNCE YEMEK KESİLMELİ?

Dünyanın en sağlıklı yoğurdu ya da başka herhangi bir yiyeceği olsa da yatmadan önce yemenin kilo vermenin aksine aldıracağını ve sabah yorgun uyanmaya neden olacağını kaydeden Diyetisyen Esra Kula, "Uyuduğumuzda bütün vücut sistemi, dolayısıyla sindirim sistemi de kendini yavaşlatır. Normalde 2 saatte boşalabilen bir midenin hızı 4 saate kadar boşalacak biçimde düşer. Aynı şey bütün organlar için de geçerlidir. Dolayısıyla gece bir şey yiyip yattığınızda ve ardından sabah uyandığınızda gece boyu tüm sistem çalıştığı için yorgun uyanmanız mümkün. Ayrıca aldığınız gıdayı uykuda geçirdiğiniz zaman içerisinde yakamayacağınız için gıdadan gelen enerjiyi vücut yağ olarak depolayacaktır. O nedenle yatmadan en az 2 saat önce yemeyi kesmek gerekir. Hemen yiyip yatmak hem fazla yağ hem de yorgunluk olarak geri dönecektir" diye konuştu.

PROBİYOTİKLER KİLO VERDİRİR Mİ?

Fermente gıdalar içinde kalsiyum, potasyum ve protein açısından çok zengin olan yoğurdun günün başka saatlerinde mutlaka tüketilmesi gerektiğine dikkat çeken Kula, "Probiyotik kalitesi özellikle bağışıklık sistemini, bağırsak bariyerini güçlendirmede ve bağırsak florasını iyileştirmede çok faydalı bir destek gıdadır. İçeriğindeki kalsiyumdan dolayı gebeler, emziren anneler, büyüme çağındaki çocuklar için; yine probiyotik kalitesi dolayısıyla bağırsak düzensizliği yaşayanlarda, bağışıklık sistemi zayıf olanlarda mutlaka düzenli olarak tüketilmelidir. Yine protein kaynağı olarak sık sık et tüketemeyen, hayvansal gıdaları çok sevmeyen vejetaryen grupta yoğurt sıklıkla tercih edilerek sütten gelen protein hayvansal proteinin yerine konulabilir" dedi.

EVDE MAYALANMIŞ YOĞURT DAHA SAĞLIKLI

Evde mayalanan yoğurdun daha sağlıklı olduğuna dikkat çeken Kula, "Temiz süt, kaliteli maya ve probiyotik takviyesi ile hazırlanmış ev yoğurdu en sağlıklı yoğurttur. Probiyotik kalitesi ne durumda, hangi sütten üretilmiş gibi bilgilere ulaşabiliyorsanız tabi ki hazır yoğurtlarda da aynı kalite yakalanabilir. Ama imkan varsa evde hazırlanmış yoğurt çok daha faydalı olacaktır" ifadelerini kullandı.

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