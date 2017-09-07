Küresel ısınma göz hastalıklarını artırdı

Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr Altan Göktaş, küresel ısınmayla birlikte ultraviyole ışınların etkisinin yoğunlaşmasıyla, göz hastalıklarının görülme sıklığının arttığını söyledi.
İHA'nın haberine göre; güneşin göz için zararlı olan A, B ve C olmak üzere 3 farklı ultraviyole dalga boyutu olduğunu belirten Doç. Dr Altan Göktaş, son dönemlerde küresel ısınma ve iklim değişiklikleri ile dalga boyutlarının etkisinin de yoğunlaştığını ifade etti.
EN İYİ KORUNMA GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ
Bu durumun başta katarakt ve sarı nokta olmak üzere göz hastalıklarında artışa neden olduğunu vurgulayan Doç. Dr Altan Göktaş, "C ultraviyole dalgası ozon tabakası tarafından bloke ediliyor ve dünyamıza ulaşmıyor. Ancak hepimizin bildiği gibi son dönemde iklimlerde ortaya çıkan değişikliklere bağlı olarak ozon tabakası C dalga boyunu yeteri kadar filtre edemiyor. A ve B dalga boyu dünyamıza ulaşıyor ve bundan da korunmak gerekiyor. Bunu da en iyi sağlayacak yöntem iyi bir güneş gözlüğü kullanmak. Günlük kullandığımız gözlük camlarında da yine ultraviyole bloke edici özellikte olan camları tercih etmekte fayda var" diye konuştu.
"EN KÖKLÜ ÇÖZÜM ÇEVREYİ KORUMAK"
C dalga boyutunu engelleyen güneş gözlüklerinin henüz üretime geçmediğine dikkat çeken Doç. Dr Altan Göktaş, "C enerjisi yüksek bir dalga boyu ve dünyamıza ulaşmasını istemiyoruz. Ulaştığı zaman daha yıkıcı etkilere neden olabiliyor. Bizim C dalga boyunu da filtre eden güneş gözlükleri kullanılabilir ancak C dalga boyunun henüz dünyaya zarar verecek şekilde ulaşmamasından dolayı bu tip gözlükler çok üretilmiyor. O nedenle en iyi çözüm doğayı ve çevreyi korumak" ifadelerini kullandı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.