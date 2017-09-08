Beslenme hataları en çok okulların açıldığı dönemde yapılıyor!

Tatil döneminden okula dönemine geçişler çocukların hayatında en çok beslenme alışkanlıkların etkiliyor. Ailelerin okul dönemi ile birlikte çocuklarına yeniden düzenli beslenme alışkanlığı kazandırmaya çalıştığı bu dönemde önemli beslenme hatalarının yapıldığını belirten Dyt. Kübra Öztürk, en çok yapılan hatalara dikkat çekerek önemli tavsiyelerde bulundu.

Uzun bir tatil döneminin ardından okullar yeniden açılıyor. Çocukların gelişimlerinin sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesi ve okul başarısını sağlamak için yeterli ve dengeli beslenme alışkanlığı kazanmasının büyük önem taşıdığı bu dönemde ailelere büyük iş düşüyor. Ancak birçok aile çocuklara doğru beslenme alışkanlığını yeniden kazandırma konusunda ne yapılması gerektiğini merak ediyor. Konuyla ilgili açıklamalar yapan Dyt. Kübra Öztürk, özellikle okulların açılmasıyla birlikte öğrencilerin artık daha fazla ev dışında beslenmeye başladığını söyledi. Ailelerin bu konuda dikkatli ve bilinçli olması gerektiğine vurgu yapan Öztürk, yapılan beslenme hatalarına da değindi. Öztürk “Genelde bu dönemde yapılan en büyük beslenme hataları öğün atlama, öğün geçiştirme ve hatalı besin seçimidir. Bunlar sonucunda da çocuklarda zayıflık, şişmanlık gibi kilo sorunları, demir eksikliği anemisi ve vitamin- mineral yetersizlikleri görülmektedir.” açıklamasını yaptı.

FAST FOOD YİYECEKLERE DİKKAT!

Okulda doğru beslenmenin önemine değinen Öztürk, ailelere şu tavsiyelerde bulundu: “Okulda öğlen yemeği verilmiyorsa fast-food besinler yerine okula götüreceğiniz beslenme çantasını 4 besin grubunda bulunan besinlerden seçerek hazırlayabilirsiniz. Bu çantada sulu yemekleri taşımak zordur. Dengeli bir şekilde hazırlanmış ekmek arası yiyeceklerle de sağlıklı beslenebilirsiniz. Ayrıca okulda veya evde dinlenirken ya da ders çalışırken açlık hissedildiğinde tüketilen besinlere dikkat etmek gerekiyor. Şeker ve yağ içeriği fazla olan yiyeceklerle gereksiz yere fazla enerji almış olursunuz. Örneğin, şeker ve şekerli besinler, cips, gazlı içecekler yerine süt, yoğurt, sütlü tatlılar, ekmek arası peynir, taze sıkılmış meyve suları ve kuru meyvelerin tüketiminin tercih edilmesi çocukların sağlıklı beslenmeleri açısından daha yararlıdır.”



KAHVALTISIZ DERSE GİTMEYİN

Öztürk “Öğrenciler bütün gece süren açlık döneminden sonra vücudun ihtiyacı olan enerjiyi sağlamak için mutlaka güne kahvaltı ile başlamalı. Kahvaltı yapılmadığı takdirde, dikkat dağınıklığı, yorgunluk, baş ağrısı ve zihinsel performansta azalma olmaktadır. Kahvaltı olarak peynir, haşlanmış yumurta, taze meyve suyu ve ekmek ya da kaşarlı tost ve süt alternatif kahvaltı menüsü olabilir. Bu dönem kemik ve diş gelişiminin yoğun olduğu bir dönem olduğu için öğrencilerin özellikle günde 2-3 su bardağı kadar süt veya yoğurt, 1 kibrit kutusu kadar beyaz peynir tüketmeleri önemlidir” dedi.

Kübra Öztürk, gelişmiş ülkelerdeki ölümlerin koroner kalp hastalıkları, ateroskleroz, bazı kanser tipleri, serebrovasküler hastalıklar, diabetes mellitus gibi hastalıkların çoğunun başlangıcının çocukluk dönemindeki yanlış beslenme alışkanlıklarıyla ilişkili olduğunun saptandığını söyledi. Öztürk bu dönemde gerek ailenin gerek öğretmenlerin çocukların beslenme durumunu takip etmesi ve onlara rehber ve iyi bir örnek olmaları gerektiğini sözlerine ekledi.