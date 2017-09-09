HT Cumartesi eki yazarı Sema Ereren 'Fark Yaratan Anne Baba' kitabının yazarı Neslihan Erdoğdu ile röportaj gerçekleştirdi.

Çocuklarınızı değil, kendinizi değiştirin. Hepimiz suçlu arayıp dışarıdaki nedeni ortadan kaldırmak istiyoruz. Bu çocuklarımız için de böyle. “Çocuğum teknolojinin esiri, ödev yapmıyor” diyerek psikolog, pedagog danışman aramak yerine kendinizi sorgulayın lütfen. “Ben ne sıklıkla teknoloji ile iç içeyim?”, “Ona nasıl örnek oluyorum?”, “Çocuğumun bu tutumunu değiştirmek için ne yapmalıyım?” sorularını sorun.

Çocuklarımız bizim malımız ya da bize ait bir varlık değil. Onlar için sadece kolaylaştırıcı olalım, yönlendirici değil. Onların da duyguları, hayalleri, düşünceleri ve kendine özgü davranışları olmalı. Her davranışlarını bizim istediğimiz gibi yapmayacaklar, kendilerine yeten birey olabilmeleri, onları ne kadar erken yaştan birey olarak görmemize bağlı.

Çocuklarınızı bütün olarak görmeye, anlamaya çalışın, sadece davranışlarına, odaklanmayın. Duyguları, düşünceleri ve hayalleri, kendisinin dışında neleri önemsiyor; bunları anlaması için fırsat verin. Çocuğumuzu sadece davranıştan ve sonuçtan ibaret görürsek not, puan başarı odaklı oluruz. Unutmayalım ki bugün okula başlayacak çocukların yapacağı mesleklerin yüzde 65’ini henüz bilmiyoruz. Gelecek yetkinlikler üzerinde prim yapacak, akademik başarının önemi azalıyor. Akademik başarıya takılıp çocukların bütünlüğünü gözden kaçırmayalım. Her çocuk eşsiz ve mükemmel. Onların mükemmel oldukları alanları bulun ve keşfedin.

Kendi gerçekleştiremediklerinizi onların gerçekleştirmeleri için hayatlarını esir almayın. Hayat onların, nasıl isterlerse öyle yaşasınlar.

Teknolojinin esiri olmak yerine çocuklarımıza gerçekten anlamlı ve değerli zaman ayırmak, paylaşmak, anı biriktirmek en önemli detaylar.