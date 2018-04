Survivor 2018 yarışması tüm hızıyla devam ediyor. Ünlüler takımında mücadele eden Sahra Işık azimli mücadelesi ile dikkatleri üzerine çekiyor. Peki başarısı ile ön plana çıkan Sahra Işık kimdir, kaç yaşındadır? İşte Sahra Işık'ın hayat hikayesi...

SAHRA IŞIK KİMDİR?

Sahra Işık, 1991 yılında doğdu. Voleybolcu olan Işık, Fenerbahçe'deki kariyerinin yanı sıra modellik de yapmıştır. 2013'de Best Of Model yarışmasına katıldı ve burada 3. olduktan sonra Malezya'da düzenlenen dünya güzellik yarışmasında ülkemizi temsil etti. Daha önce iki kez Survivor'da yarışan Sahra Işık Survivor 2018'de All Starlar kadrosunda yarışacak.

