Şahsiyet dizisi, geçtiğimiz günden itibaren PuhuTV'de yayınlanmaya başladı. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Şahsiyet dizisi, kendisine Alzheimer başlangıcı teşhisi konan Agâh Beyoğlu'nun hikayesini konu ediniyor. Peki Şahsiyet dizisi oyuncu kadrosunda kimler var? İşte Şahsiyet oyuncuları ve detaylar...

ŞAHSİYET OYUNCU KADROSU

Haluk Bilginer

Cansu Dere

Metin Akdülger

Şebnem Bozoklu

Hüseyin Avni Danyal

Necip Memili

Müjde Ar

ŞAHSİYET DİZİ KONUSU

65 yaşındaki adli katip memurluğundan emekli olan Agah (Haluk Bilginer) ilecinayet büro amirliğindeki tek kadın polis olan Nevra'nın (Cansu Dere) kesişen yolları, heyecan dolu bir hikaye olarak karşımıza çıkıyor. Peki, Agâh ve Nevra'nın adım adım birbirlerine yaklaşmaları sadece bir tesadüf mü yoksa büyük bir bulmacanın eksik bir parçası mı?

Emekli bir adliye memuru olan Agâh Beyoğlu, İstanbul'un en kalabalık ve hareketli semti Beyoğlu'nda yalnız ve münzevi bir yaşam sürdürmektedir. Kızı yurtdışında yaşamakta, eşi ise yıllar önce vefat etmiştir. Agâh'ın bu tekdüze yaşantısı, kendisine konan Alzheimer Başlangıcı teşhisiyle altüst olur. Hastalığından ötürü er geç bütün anılarını unutacaktır.

Bu gerçek karşısında başta bocalasa da Agâh, unutmanın bir fırsat olduğunu fark eder. Yıllardır planladığı ancak sürekli ertelediği bir cinayeti işlemek için bir fırsat! Nasıl olsa işleyeceği bu suçu gelecekte hatırlamayacak, hatırlamayacağı için de vicdan azabı çekmeyecektir. Bunun yanında cinayet büro amirliğindeki tek kadın polis olan Nevra, üzerindeki baskılar yüzünden istifanın eşiğine gelmiştir. Ancak Agâh'ın aldığı cinayet kararı, Nevra'nın hayatını da tamamen değiştirecektir.

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