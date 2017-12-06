Sahte euro alarmı!

Neuchatel kantonunda ve Chaux-de-Fond şehrinde 100 lük ve 500 lük sahte banknotlar dolaştığı polise ihbar edildi. Bu konuda 21 yaşındaki bir genci 20 büyük mağaza kasasında sahte 100'lük ve 500'lük euroyu bozdururken yakaladı ve tutukladı.



Habertürk Haber Merkezi'nden Zafer Atamer'in haberine göre, polisin yaptığı açıklamada zanlı mağazada bazı eşyaları aldıktan sonra kasaya geliyor. Duruma göre ya 100'lük ya da 500'lük euro vereceğini ifade ediyor, kasiyer paranın üstünü İsviçre Frankı olarak iade ediyor. Böylece kalpazan hem eşyaları aldığı gibi sahte euronun üstünü de İsviçre Frankı olarak geri alıyor.

Polis ayrıca, sahte paraların asıllarından tek farkının paraların renginin daha açık renkte olduğunu açıkladı. Polis bu bölgede çok miktarda sahte para kullanıldığı ihbarını aldığını da belirtti.

sahte euro

isviçre