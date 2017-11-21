Samsun'da şiddetli rüzgar, çatıları uçurdu

Yakakent İlçesi merkezinde şiddetli rüzgar nedeniyle 4 katlı bir binanın çatısı uçtu.

DHA'nın haberine göre; rüzgar nedeniyle ağaçların dalları kırıldı, bazı mahallelerde elektrik ve telefon hatalrı zarar gördü, bazı evlerle bir binanın da çatısı uçtu.

Mahalleliler, bir anda çıkan şiddetli rüzgar nedeniyle şaşırdıklarını dile getirdi.

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