Şanlıurfa'da alacak verecek nedeniyle çıkan, 1 kişinin öldüğü 2 kişinin yaralandığı cinayetin zanlısı, operasyonla yakalandı.

AA'nın haberine göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Müdürlüğü ekipleri, 2 Ekim'de merkez Haliliye ilçesinde çıkan ve bir kişinin öldüğü 2 kişinin yaralandığı olayın faili Bekir D.'nin, Karşıkaya Mahallesi'ndeki bir evde saklandığını belirledi.

Temizlik görevlisi gibi davranan polis, özel harekat ekibinin de desteğiyle söz konusu adrese operasyon düzenledi. Bu sırada yangın merdiveninden kaçmaya çalışan zanlı gözaltına alındı.

Üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirilen zanlı, emniyetteki işlemlerinin sevk edildiği mahkemece tutuklandı.