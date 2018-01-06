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Şanlıurfa'da ölüme götüren zıplayarak atlayış

`Ya Allah´ diyerek atlayışını yapan Dağ, bulunduğu 2 metrelik alanda dengesini kaybederek yaklaşık 40 metreden aşağıya düştü

06.01.2018 - 11:59 | Güncelleme: DHA

Şanlıurfa'da doğum gününde kentin simgesi olan tarihi Urfa Kalesi'nden zıplayarak fotoğraf çektirmek isteyen 8 çocuk babası 39 yaşındaki Halil Dağ'ın kaleden düşme anına ait görüntüler ortayı çıktı.

DHA'nın haberine göre pazartesi günü arkadaşlarıyla birlikte Urfa Kalesi'ne çıkan Halil Dağ, son günlerde sosyal medyada hızla yayılarak popüler olan zıplayarak atlama pozu için bir kayanın üzerine çıktı. Bu sırada arkadaşı ise Halil Dağ´ın fotoğrafını ve videosunu kayıt altına aldı. Kayanın üzerinde üçe kadar saydıktan sonra ellerini havaya kaldırarak `Ya Allah´ diyerek atlayışını yapan Dağ, bulunduğu 2 metrelik alanda dengesini kaybederek yaklaşık 40 metreden aşağıya düştü. Ağır yaralanan ve götürüldüğü hastanede kurtarılamayan Dağ'ın son anları arkadaşının cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

 

 

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YORUMLAR 53
  • Misafir 24 dakika önce
    Allah herkese akıl fikir versin
  • Misafir 48 dakika önce
    ya allah rahmet eylesin de, hiç akıl fikir varmı, su olacsk iş mi?
  • Misafir 50 dakika önce
    Ne biçim bir toplum olduk rahmetliden daha vahim durumdayız. Yapmış adam bir çılgınlık bedelide hayatı olmuş. Yazık olmuş Allah rahmet eylesin. Hiç böyle hayatınızda biryerlerden atlayıp zıplamadınızmı? İnsan hayatıyla dalga geçiyorsunuz. Günahtır inancın varsa. Ayıptır insanlığın kaldıysa.
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