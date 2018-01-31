Şans Topu sonuçları bu akşam yapılacak çekilişle belli olacak. Milli Piyango İdaresi tarafından her Çarşamba günü gerçekleştirilen Şans Topu'nda geçtiğimiz hafta 1 milyon 600 bin 841 lira devretmişti. Büyük ikramiyeyi kazanabilmek için büyük umutlarla kuponlarını satın alan vatandaşlar, çekiliş ile ilgili bilgileri araştırmaya başladı. Peki, Şans Topu ne zaman çekilir? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? İşte 31 Ocak 2018 Şans Topu çekiliş sonuçları hakkında merak edilen soruların yanıtı...
ŞANS TOPU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 31 OCAK 2018
Şans Topu'nda 868. hafta çekilişi yapılacak. Milyonlarca vatandaş çekiliş sonuçlarının ne zaman, saat kaçta açıklanacağını sorguluyor. Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen Şans Topu çekilişi her Çarşamba günü saat 21.15'te başlıyor. Sonuçlar çekiliş başlama saatinden sonra 10 dakika içerisinde belli oluyor ve en geç 21.45'e kadar Milli Piyango İdaresi'nin resmi internet sitesinden adayların erişimine sunuluyor. Şans Topu sonuçları açıklandığı an haberimizden öğrenebilirsiniz.
31 Ocak Şans Topu sonuçları: ******
|5+1 bilen kişi sayısı :
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|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
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|5 bilen kişi sayısı :
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|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
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|2+1 bilen kişi sayısı :
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BİR ÖNCEKİ HAFTA ŞANS TOPU SONUÇLARI
Şans Topu'nun 24 Ocak 2018 tarihinde yapılan çekilişinde 5+1 bilen çıkmayınca büyük ikramiye 2. devrini gerçekleştirdi. 1 milyon 600 bin 841 lira haftaya devretti. Ayıca çekilişte 5 bilen 15 kişi 5 bin 478 lira 65'er kuruş, 4 artı 1 bilen 374 kişi 219 lira 85'er kuruş, 4 bilen 3 bin 976 kişi 27 lira 55'er kuruş, 3 artı 1 bilen 9 bin 50 kişi 15 lira 30'ar kuruş, 3 bilen 105 bin 577 kişi 3 lira 65'er kuruş, 2 artı 1 bilen 72 bin 686 kişi 5 lira 35'er kuruş, 1 artı 1 bilen 224 bin 841 kişi 3 lira 25'er kuruş ikramiye kazandı.
24 Ocak Şans Topu sonuçları: 06 - 11 - 14 - 17 - 29 + 11
|5+1 bilen kişi sayısı :
|2. Devir
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|1.600.841,07 TL
|5 bilen kişi sayısı :
|15
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|5.478,65 TL
|4+1 bilen kişi sayısı :
|374
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|219,85 TL
|4 bilen kişi sayısı :
|3.976
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|27,55 TL
|3+1 bilen kişi sayısı :
|9.050
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|15,30 TL
|3 bilen kişi sayısı :
|105.577
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|3,65 TL
|2+1 bilen kişi sayısı :
|72.686
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|5,35 TL
|1+1 bilen kişi sayısı :
|224.841
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|3,25 TL
ŞANS TOPU OYUNUNUN ÖZELLİKLERİ
Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.
Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.
Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.
Çekiliş sonrası ikramiye kazananlar;
(1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,
(4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,
(5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğü tarafından ödenir.
Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.
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