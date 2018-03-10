İki liderin karşılıklı olarak aylardır süren tehditleri, birbirlerine taktıkları 'küçük roket adam', 'yaşlı bunak' gibi isimler, aracı olmak için devreye giren ülkeler, karşılıklı restleşmelere varan ilişkileri, Beyaz Saray'dan yapılan açıklamayla doğrulanarak neredeyse tüm dünyanın dikkatini çekmeyi başardı. Şimdi gözler, Mayıs ayında gerçekleştirilmesi beklenen görüşme ve görüşmeye kadar geçecek olan süreçte... Habertürk, iki ülke arasında kronolojik olarak neler yaşandığını derledi.
1945- Kore Adası ikiye ayrıldı ve Güney Kore'de ABD korumasıyla bir devlet kuruldu.
1950- Kuzey Kore, Güney Kore’ye saldırdı ve Seul'ü geri aldı.
1994- Eski ABD Başkanı Jimmy Carter, görevden ayrıldıktan 13 yıl sonra Pyonyang’ı ziyaret etti. Aynı yıl Kuzey Kore lideri Kim Il Sung öldü ve yerine Kim Jong Il geldi.
1998- Kuzey Kore ilk uzun menzilli füze denemesini gerçekleştirdi.
2006- Kuzey Kore ilk nükleer patlama denemesini yaptı.
2011- Kim Jong-un, yoğunlaştırılmış nükleer programın başına atandı.
1 Ocak 2017- Kim, yeni yıl konuşmasında kıtalararası balistik füze denemesinde "son aşamaya" gelindiğini açıkladı.
28 Temmuz- İkinci kez Hwasong-14 ile bir nükleer deneme gerçekleştirildi ve füzenin menzilinin ABD anakarasına ulaşabildiği kanıtlandı.
9 Ağustos- ABD Başkanı Donald Trump, Kim'e "ateş ve öfke" ile yanıt verileceğini söyledi. Kim, ABD'nin Pasifik'teki üssü konumundaki Guam Adası'nı vurmakla tehdit etti.
29 Ağustos- Kuzey Kore'ye ait orta menzilli bir füze, Japonya üzerinden Pasifik'in kuzeyine düştü.
3 Eylül- Kuzey Kore, 6'ncı ve en kuvvetli nükleer denemesi için tarih verdi. Füzenin hidrojen bombası taşıyabilmek için tasarlanan kıtalararası bir balistik füze olduğu açıklandı.
19 Eylül- Trump, BMGK'da "Zorunda kalırsak Kuzey Kore'yi yok ederiz" tehdidinde bulundu. Burada Kim'i "Küçük füze adam" olarak nitelendiren Trump, onun "intiharın peşinde" olduğunu ifade etti.
22 Eylül- Kim, Trump'ın "akıl hastası" olduğunu söyledi.
29 Eylül- Kuzey Kore, 3'üncü kez kıtalararası balistik füze denemesi yaptı ve bu füzenin menzilinin ABD'nin başkenti Washington D.C.'ye ulaşabileceği görüldü.
1 Ocak 2018- Kim, yeni yıl konuşmasında "masasında nükleer bombayı aktive edebilecek bir düğme bulunduğunu" dile
getirdi ancak Güney Kore ile ilişkileri geliştirmek için Kış Olimpiyatları için Pyeongchang'a bir heyet göndereceklerini de ekledi. Trump ise Kim’e cevaben, "Bende o düğmenin daha büyüğü var ve daha güçlü bir nükleer silaha hükmediyor. Ve benim düğmem çalışıyor!" diye tweet attı.
9 Ocak- Kuzey ve Güney Koreli yetkililer, tarafsız bir bölgede buluşarak olimpiyatlardaki takımın "Birleşik Kore" bayrağı altında temsil edilmesi konusunda anlaştı.
9 Şubat- Kim'in kız kardeşi Kim Yo-jong, Kore Savaşı'ndan beri Güney Kore'yi ziyaret eden Kuzey Kore iktidar ailesinden ilk üye oldu. Pyeongchang Kış Olimpiyatları Açılış Töreni'ni izleyen Kim Yo-jong, ağabeyi Kim’in Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile görüşmek istediğini belirtti.
7 Mart- Pyonyang’da Kim ile görüşen Güney Kore Ulusal Güvenlik Direktörü Chung Eui-yong, Kuzey Kore'nin ABD ile müzakere fırsatı karşılığında nükleer programı durdurmayı teklif ettiğini iletti.
9 Mart- Trump, Kim'in buluşma teklifini kabul etti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.