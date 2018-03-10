İki liderin karşılıklı olarak aylardır süren tehditleri, birbirlerine taktıkları 'küçük roket adam', 'yaşlı bunak' gibi isimler, aracı olmak için devreye giren ülkeler, karşılıklı restleşmelere varan ilişkileri, Beyaz Saray'dan yapılan açıklamayla doğrulanarak neredeyse tüm dünyanın dikkatini çekmeyi başardı. Şimdi gözler, Mayıs ayında gerçekleştirilmesi beklenen görüşme ve görüşmeye kadar geçecek olan süreçte... Habertürk, iki ülke arasında kronolojik olarak neler yaşandığını derledi.

1945- Kore Adası ikiye ayrıldı ve Güney Kore'de ABD korumasıyla bir devlet kuruldu.

1950- Kuzey Kore, Güney Kore’ye saldırdı ve Seul'ü geri aldı.

1994- Eski ABD Başkanı Jimmy Carter, görevden ayrıldıktan 13 yıl sonra Pyonyang’ı ziyaret etti. Aynı yıl Kuzey Kore lideri Kim Il Sung öldü ve yerine Kim Jong Il geldi.

1998- Kuzey Kore ilk uzun menzilli füze denemesini gerçekleştirdi.

2006- Kuzey Kore ilk nükleer patlama denemesini yaptı.

2011- Kim Jong-un, yoğunlaştırılmış nükleer programın başına atandı.

1 Ocak 2017- Kim, yeni yıl konuşmasında kıtalararası balistik füze denemesinde "son aşamaya" gelindiğini açıkladı.

28 Temmuz- İkinci kez Hwasong-14 ile bir nükleer deneme gerçekleştirildi ve füzenin menzilinin ABD anakarasına ulaşabildiği kanıtlandı.

9 Ağustos- ABD Başkanı Donald Trump, Kim'e "ateş ve öfke" ile yanıt verileceğini söyledi. Kim, ABD'nin Pasifik'teki üssü konumundaki Guam Adası'nı vurmakla tehdit etti.

29 Ağustos- Kuzey Kore'ye ait orta menzilli bir füze, Japonya üzerinden Pasifik'in kuzeyine düştü.

3 Eylül- Kuzey Kore, 6'ncı ve en kuvvetli nükleer denemesi için tarih verdi. Füzenin hidrojen bombası taşıyabilmek için tasarlanan kıtalararası bir balistik füze olduğu açıklandı.

19 Eylül- Trump, BMGK'da "Zorunda kalırsak Kuzey Kore'yi yok ederiz" tehdidinde bulundu. Burada Kim'i "Küçük füze adam" olarak nitelendiren Trump, onun "intiharın peşinde" olduğunu ifade etti.

22 Eylül- Kim, Trump'ın "akıl hastası" olduğunu söyledi.

29 Eylül- Kuzey Kore, 3'üncü kez kıtalararası balistik füze denemesi yaptı ve bu füzenin menzilinin ABD'nin başkenti Washington D.C.'ye ulaşabileceği görüldü.

1 Ocak 2018- Kim, yeni yıl konuşmasında "masasında nükleer bombayı aktive edebilecek bir düğme bulunduğunu" dile

getirdi ancak Güney Kore ile ilişkileri geliştirmek için Kış Olimpiyatları için Pyeongchang'a bir heyet göndereceklerini de ekledi. Trump ise Kim’e cevaben, "Bende o düğmenin daha büyüğü var ve daha güçlü bir nükleer silaha hükmediyor. Ve benim düğmem çalışıyor!" diye tweet attı.

9 Ocak- Kuzey ve Güney Koreli yetkililer, tarafsız bir bölgede buluşarak olimpiyatlardaki takımın "Birleşik Kore" bayrağı altında temsil edilmesi konusunda anlaştı.

9 Şubat- Kim'in kız kardeşi Kim Yo-jong, Kore Savaşı'ndan beri Güney Kore'yi ziyaret eden Kuzey Kore iktidar ailesinden ilk üye oldu. Pyeongchang Kış Olimpiyatları Açılış Töreni'ni izleyen Kim Yo-jong, ağabeyi Kim’in Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile görüşmek istediğini belirtti.

7 Mart- Pyonyang’da Kim ile görüşen Güney Kore Ulusal Güvenlik Direktörü Chung Eui-yong, Kuzey Kore'nin ABD ile müzakere fırsatı karşılığında nükleer programı durdurmayı teklif ettiğini iletti.

9 Mart- Trump, Kim'in buluşma teklifini kabul etti.

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