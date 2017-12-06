Savcı indirimsiz müebbet hapis talep etti

Davaya konu olan olay, geçtiğimiz 15 Haziran günü, Yıldız Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 15 yıldır imam nikahlı olan 57 yaşındaki Mehmet Sabırlı ile 51 yaşındaki Dilek Mamalı arasında kıskançlık krizi nedeniyle tartışma çıktı.
İHA'nın haberine göre, tartışmanın büyümesi üzerine Sabırlı, mutfaktan aldığı ekmek bıçağını Mamalı’nın kalbine sapladı. Mamalı, aldığı bıçak darbesiyle ağır yararlanırken, Sabırlı durumu sağlık ekiplerine bildirdikten sonra olay yerinden kaçtı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından evin içinde hareketsiz yatan Mamalı yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Olay sonrası çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis ekipleri, Sabırlı’yı kaçarken kısa sürede yakaladı. Buca Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğünden emekli olan Mehmet Sabırlı'nın, yine aynı kurumda memur olan ve 15 yıldır imam nikahlı olarak yaşadığı Dilek Mamalı’yı bıçakladıktan sonra kaçtığı an güvenlik kamerasına yansıdı. Gözaltına alınan Sabırlı’nın ilk ifadesinde cinayeti kıskançlık krizi yüzünden işlediğini itiraf ettiği öğrenildi. Olayı soruşturan savcı hazırladığı iddianamesinde, sanık Mehmet Sabırlı hakkında ‘kastan adam öldürmek’ suçundan müebbet hapis istemiyle dava açtı.
SAVCI İNDİRİMSİZ MÜEBBET HAPİS TALEP ETTİ
İzmir 9. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen 4'üncü duruşmaya, tutuklu sanık Mehmet Sabırlı, öldürülen Dilek Mamalı’nın ağabeyi müşteki Mehmet Tacettin Mamalı, müşteki avukatı Eylem Mahanda katıldı. Duruşma savcısı verdiği mütalaasında, sanığın evliyken eşini ve çocuklarını terk edip maktul Dilek Mamalı ile gayri resmi yaşamaya başladığını, maktul yönünden sanık hakkında haksız tahrik oluşturacak bir davranışın bulunmadığını, olayda haksız tahrik unsurlarının oluşmadığını, bu nedenle sanığın üstüne atılı kasten adam öldürme suçunu işlediği anlaşıldığını belirterek sanığın indirim yapılmadan müebbet hapis cezası verilmesini, tutukluluk halinin devam etmesini talep etti. Sanık Mehmet Sabırlı, tahrik edildiğini ileri sürüp kendini kaybettiği için ne yaptığını bilmediğini söyleyerek tahliyesini talep etti. Sanık avukatı ise, esas hakkındaki savunmaları için süre talep etti. Mahkeme heyeti, sanık avukatının süre talebini kabul ederek karar için duruşmayı önümüzdeki haftaya erteledi.
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