Dumankaya İnşaat'ın yöneticileri hakkındaki fezleke tamamlandı

FETÖ'ye finansal destek sağladıkları iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında aralarında Dumankaya İnşaat'ın murahhas üyesi Halit Dumankaya, yönetim kurulu başkanı Uğur Dumankaya, yönetim kurulu üyeleri Semih Serhat Dumankaya, Barış Değer Dumankaya ve Ayla Dumankaya Pirinççi'nin de bulunduğu 125 şüpheli hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Habertürk Haber Merkezi'nden Arzu Kaya'nın haberine göre, fezlekede Dumankayaların "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanması istendi. Fezlekede Dumankayalarla ilgili çok çarpıcı ifadeler yer aldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Suçlar Soruşturma Bürosu'nca hazırlanan 499 sayfalık fezlekede soruşturmanın nasıl başlayıp genişlediği anlatıldı. Hakan Zengin adlı bir iş adamının Bank Asya'daki hesabından 2006-2009 yılları arasında toplam 1 milyon 652 bin 972 lira tutarındaki 565 çekin işlem gördüğü, hesabından bilgi ve rızası dışında çıkan paraların arzu etmediği yerlere gittiğini öğrenerek şikayetçi olduğu anlatıldı. Soruşturmaya bu şekilde başlandığı ifade edildi.



Soruşturma kapsamında bu şikayetin dışında yaklaşık 20 hesabın FETÖ'ye himmet sağlamak için kullanıldığını tespit eden savcılık, bu hesaplar arasında Dumankaya ailesinden Barış Değer Dumankaya'nın hesabının da olduğunu belirledi. Özellikle örgüt adına kullanılan hesaplardaki çeklerin çoğunluğunun Dumankaya Şirketler gurubuna ait olması üzerine soruşturma genişletildi, Dumankaya Holding de soruşturmaya dahil edildi.

"HİMMET TOPLAMIŞ, ŞİRKET HARDDİSKLERİNİ DEĞİŞTİRMİŞLER"

Soruşturma kapsamında dikkat çekici ihbarlar yapıldı, gizli tanık ifadeleri alındı. Bir ihbarda Dumankaya'nın bölgedeki işadamlarından ve firmalardan himmet paralarının ‘Devletin her türlü birimine yakınız, vermezseniz görürsünüz' denilerek toplandığı belirtildi. Dumankayaları 30 yıldan beri tanıdığını söyleyen gizli tanık Enes ise, Dumankaya'nın ekonomik sıkıntılar nedeniyle FETÖ'ye sığındığı, FETÖ'nün de onları desteklediğini söyledi. 2016 yılının Nisan ayında operasyon yapıldığı anlatılan fezlekede, bir gizli tanığın Dumankayaların operasyonu bildiğine dair ifade verdiği, bu kapsamda şirketteki bilgisayarların harddisklerin değiştirildiğini ve imha edileceğini söylediği kaydedildi. Holdingin iş yaptığı bazı taşeron firma sahibi şüpheliler de Dumankayalara zorunlu olarak himmet ve burs parası verdiklerini söyledi. Fezlekede himmet olayının ise şüphelilerce Halit Dumankaya koordinesinde yapıldığı anlatıldı.

"YALAN SÖYLEDİKLERİNİ KENDİLERİ ORTAYA KOYDU"

15 Temmuz darbe girişiminden sonra Dumankaya ailesi adına Halit Dumankaya'nın "Biz de aldatıldık..." şeklinde bir açıklama yayınladığına da değinilen fezlekede, ifadelerinde ise FETÖ irtibatlarının olmadığı, finans sağlamadıkları söylemelerinin ardından yaptıkları açıklamada "17-25 Aralık tarihine kadar FETÖ'ye yoğun bir şekilde yardım yapma gafletinde bulundum" diyerek savunmalarında yalan söylediklerini kendilerinin ortaya koyduğu vurgulandı.

"AL GÜLÜM VER GÜLÜM"

Savcılık ayrıca, Dumankaya ailesinin ve şirketlerinin FETÖ ile yolları kesiştikten sonra "Al gülüm ver gülüm" yaptıkları, FETÖ'nün Dumankaya şirketlerine kamu gücünü kullanarak lojistik destek verdiği, buna karşın Dumankaya şirketlerinin de FETÖ' ye insan gücü ve finans kaynağı sağladığını anlattı. KHK ile kapatılan Süleyman Şah Üniversitesi'nin yapımının tüm evrelerinde ve okulun yönetimini ve finansını sağlayan Sistem Eğitim Kültür Vakfı'nda da Dumankaya ailesinin etkin şekilde rol aldığı belirtildi. FETÖ bünyesindeki Işık Medya Planlama Pazarlama Reklam Film Sanayi Ticaret A.Ş ile Dumankaya firmaları arasında kat karşılığı inşaat yapmak üzere 2015 yılında sözleşme imzalandığı anlatılan fezlekede, Halit Dumankaya'nın basın açıklanmasında belirttiği " 17-25 Aralıktan sonra bağımızı kestik " söyleminin kesinlikle doğru olmadığının kanıtı olduğu ifade edildi.

FETÖ'YÜ FİNANSE ETTİ

Dumankaya şirketler grubunun 17/25 Aralık olayından sonra deşifre olan ve işten atılan FETÖ elemanlarının istihdam merkezi olarak kullanıldığı kaydedilen fezlekede, 2010-2016 yılları arasında Dumankaya şirketler grubu tarafından FETÖ'nün derneklerine, şirketlerine, üniversitelerine ve diğer kurumlarına yaklaşık 50 milyon lira bağışta bulunarak FETÖ'yü finanse ettiğinin tespit edildiği anlatıldı.

"GİZLİ AJANDAYI BİLMEMELERİ DÜŞÜNÜLEMEZ"

Dumankaya Holding'in başlarda bir aile şirketi olarak kurulduğu 2000'li yılların başından itibaren FETÖ'nün güdümüne girdiği anlatılan fezlekede, holdingin müşterilerini zorlayarak, tehdit ederekhimmet topladığı vurgulandı. 5 bin civarında Dumankaya çekinin örgütün hesaplarında bulunmasının tesadüfi olmadığına dikkat çeken savcılık, "Esasında bu gizli eylemlerle 15 Temmuz hain darbe girişiminin temelleri de atılmış oluyordu. Örgütün önde gelen işadamları ve finansına dair olanların darbeye fikren destek verdikleri düşünülse bile 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçu kapsamında eylemlerde bulundukları konusunda haklarında kamu davası açmak için yeterli şüphe oluşturacak deliller mevcuttur. Çünkü bu silahlı terör örgütünün gizli ajandası 15 Temmuz da açığa çıkmıştır. Tüm üyeleri olmasa bile önde gelen işadamları,yargı ve emniyet görevlileri,öğretim elemanları,TSK içerisindeki üyeleri ve bunlara hükmeden imamlarının bu gizli ajandayı bilmemeleri düşünülemez" ifadelerini kullandı.

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