İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " Sayısal Loto" olarak da ifade edilen şans oyununda 1118. hafta çekilişi gerçekleştirildi.

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI 14 NİSAN 2018

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Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen 3 kişi, 2 milyon 922 bin 152 lira 80'er kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 5 bilen 186 kişi 5 bin 363 lira 20'şer kuruş, 4 bilen 9 bin 478 kişi 79 lira 20'şer kuruş, 3 bilen 180 bin 881 kişi 11 lira 70'şer kuruş ikramiye alacak.

Büyük ikramiyeyi kazanan talihliler, kuponlarını Aydın İncirliova, Samsun Atakum ile İstanbul'un Büyükçekmece ilçelerinden yatırdı.

Çekilişte, 12 milyon 630 bin 978 lira 90 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 2 milyon 479 bin 208 lira 87 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 385 bin 133 lira 16 kuruş kamuya aktarılacak.

Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: AYDIN / İNCİRLİOVA - İSTANBUL / BÜYÜKÇEKMECE - SAMSUN / ATAKUM

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