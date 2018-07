Şehir hastanesinin 'yürüme robotu' hastalara umut oldu

Yozgat Şehir Hastanesi bünyesinde hizmet veren "yürüme robotu", başta felç olmak üzere birçok hastalık nedeniyle yürüme güçlüğü çekenler için umut oldu.

AA'nın haberine göre; Sağlık Bakanlığınca kamu-özel sektör iş birliğiyle başlatılan şehir hastaneleri projesi kapsamında geçen yıl hizmet vermeye başlayan Yozgat Şehir Hastanesi, fiziki yapısı ve vatandaşlara 5 yıldızlı otel konforunda yataklı hizmetin yanında modern tıbbi cihazlarla tedavi imkanı sunuyor.

ÇEVRE İLLERDEN GELEN HASTALARA DA HİZMET VERİLİYOR

Türkiye'de sayılı sağlık merkezinde bulunan ve Yozgat Şehir Hastanesi Fizik Tedavi Servisinde de faaliyete alınan "yürüme robotu", sadece Yozgat'ta yaşayan değil, çevre illerden gelen hastalara da hizmet veriyor.

"Yürüme robotu"nun hizmete başlamasıyla robotik tedavi gerektiren hastaların il dışına sevkleri durduruldu. Aynı zamanda, başka illerde yoğunluk nedeniyle tedavi bekleyen hastalar da bu hizmetten yararlanabilmek için Yozgat'a gelmeye başladı.

Hastanenin fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı Ferda Büyük, robotik yürüme cihazının, yürüme fonksiyonunu kısmen ya da tamamen kaybetmiş hastalara yeniden yürüme yetisi kazandırmayı sağlayan son teknoloji ürünü bir cihaz olduğunu anlattı.

YÜRÜME ROBOTUNU KİMLER KULLANIYOR?

Cihazı, felç geçirmiş hastalar ile omurilik yaralanmaları, MS, parkinson gibi nörolojik hastalığı olan kişilerde kullandıklarını belirten Büyük, "Yürüme robotunun hastanemize gelmesiyle birlikte bu tedaviye ihtiyaç duyan hastaların şehir dışına gitmesi azalmıştır. Normalde Türkiye'de sayılı merkezlerde olan cihazlardır. Yozgat'ta da bu tedavinin yapılmasıyla birlikte bizim klasik fizik tedavi yöntemlerimize katkı sağlamıştır. Hastaların daha hızlı şekilde günlük yaşam aktivitelerine dönmesi için tedavi sürecine olanak sağlamıştır" diye konuştu.

Şehir dışından hasta kabulüne de başladıklarını ifade eden Büyük, "Cihazın gelmesiyle birlikte artık şehir dışında sıra bulamayan ya da bu tedaviye daha zor ulaşan hastaları da kabul edebilmekteyiz. Artık şehir dışına sevk vermeyip, tam tersine dışarıdan sevkler alıyoruz" dedi.

11 YILDIR YATAĞA BAĞIMLIYDI

Geçirdiği trafik kazası sonucu yaklaşık 11 yıldır yatağa bağımlı kalan ve robotik tedavi gören Nuh İlhan (35), "yürüme robotu"nu televizyonda gördüklerini, sanatçı İbrahim Tatlıses'in robotik tedavi için Almanya'ya gittiğini izlediklerini kaydetti.

Robotik tedavi imkanının daha çok büyük şehirlerde bulunabildiğini dile getiren ilhan, şöyle konuştu: "Vermiş olduğumuz hayat mücadelesinde bize destek veren devlet büyüklerimize teşekkür ediyorum. Yürümek özlediğimiz bir duyguydu, buna kavuştuk. Rutin haline geldi. Kasılmalarım oluyordu, şu an onlar bitti, günümü çok rahat bir şekilde geçireceğim. Bu tedavi Sağlık Bakanlığı tarafından Yozgat Şehir Hastanesi'nde veriliyor ve tamamen ücretsiz. Bizim için hayal olan bir şey şu an için gerçekleşmeye başladı. Yarınlara daha umutlu adımlar atıyorum. Her şey çok güzel, çok mutluyum. Sağlığımı geri kazanmam yolunda robotik tedavi bizim için çok büyük bir fırsat, Yozgat Şehir Hastanesi'ne gelmesi tedavi almamıza yardımcı oluyor."

Fatma Çalışkan (77) da robotik tedavi sayesinde artık yürümeye başladığını, kısa sürede çok fayda gördüğünü söyledi.