Çemaş'dan geçtiğimiz ay yapılan açıklamada, Kırşehir Şeker Fabrikasının özelleştirilmesiyle ilgili dosyanın Özelleştirme Dairesinden alınması ve fabrikanın satın alınmasına yönelik tetkikat ve çalışma yapma konusunda Genel Müdür Hüseyin Özel'in yetkilendirildiği duyurulmuştu.

Ancak bugün yapılan açıklamada ihaleye katılmaktan vazgeçildiği duyuruldu. Çemaş açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Bugün toplanan yönetim kurulumuz, Kırşehir Şeker Fabrikasının özelleştirilmesi sürecinde incelenen özelleştirme dökümanı, Kırşehir Şeker Fabrikasında yapılan tam gün bilgilendirme çalışması ve danışmanımız Finans İnvest'ten alınan bilgileri bir bütün halinde değerlendirmiş ve bahse konu ihaleye katılmama kararı almıştır."

Çemaşi, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın Türkşeker'in 14 fabrikasının özelleştirilmesi için ihale sürecinin başlatıldığını açıklamasının ardından ihaleye ilgisini resmen açıklayan tek firmaydı.

İHALELER 3 NİSAN'DA BAŞLIYOR

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) 14 şeker fabrikasının satış yöntemiyle özelleştirilmesi açtığı ihaleler Nisan ayında yapılacak.

Türkiye Şeker Fabrikası AŞ'ye ait 14 şeker fabrikasından Bor, Çorum, Kırşehir ve Yozgat fabrikalarının ihalesi 3 Nisan'a, Erzincan, Erzurum, Ilgın, Kastamonu ve Turhal fabrikaları için 11 Nisan'a, Afyon, Alpullu, Burdur, Elbistan ve Muş fabrikaları için 18 Nisan'a kadar teklif verilebilecek.