Selena Gomez, paylaştığı eğlenceli fotoğraflarla Justin Bieber'ın evliliğe adımı atmasına "Umrumda değil" der gibiydi.

25 yaşındaki güzel şarkıcı ile Kanadalı popçu Justin Bieber, uzun süren ayrılığın ardından yeniden bir araya gelmiş, birkaç ay sonra yine ayrılmıştı. Bieber, daha sonra bir diğer eski sevgilisi Hailey Baldwin'le barışmıştı.