Trabzon’da doktorların “2 yıl yaşarsa mucize olur” dedikleri serebral palsi hastası Kenan Keleş (23), 10 yıldır yaşam mücadelesi veriyor.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre Trabzon’un Arsin İlçesi’ne bağlı Yeniköy Mahallesi’nde yaşayan Remzi (58) ve Sevim Keleş (58) çiftinin oğulları Kenan Keleş, 10 yıl önce yutkunma, ses kısıklığı, el ve ayaklarında kasılma sorunu yaşamaya başladı.

Keleş çiftinin, o dönem 13 yaşında olan ve ortaokula giden çocuklarına vücut hareketlerini ve kas koordinasyonunu kalıcı şekilde etkileyen nörolojik bir hastalık olan serebral palsi tanısı konuldu.

Hayatını 10 yıldır yatağa bağımlı sürdüren gence, anne ve babası adeta bebek gibi bakıyor.

Baba Remzi Keleş, “Allah bize sağlık verdikçe ona bakmaya devam edeceğiz” dedi.