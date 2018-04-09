Tanıtımlarıyla merak uyandıran Servet’in 1. bölüm üçüncü tanıtımı yayınlandı. Kudret Fettah’ın “Kendi torununuzun ölüm emri bana ulaştığında emri dinlemedim, onu öldürmedim” sözleriyle fenalaştığı tanıtımda Can Yiğit, Ferah’ı bulmak için Çocuk Esirgeme Kurumu’na gidiyor. Ferah öfkeyle kurumdan ayrılırken, Can Yiğit’in kaza anları heyecanı yükseltiyor. Yener Fettah’ın, babası Kudret Fettah için “Bu adam beni katil edecek!” sözleri dikkat çekiyor.

SERVET İLK BÖLÜM FRAGMANI

Servet’in Perşembe akşamı ekrana gelecek ilk bölümünde Kudret Fettah, işlediği büyük günahı ona hatırlatan bir mektup aldığında, iyilikle kötülük aynı anda harekete geçer. Gerçek değerini bilmediği bir araziyi, henüz adını bile bilmediği torununa vasiyetinde bırakan Kudret, Can’ı da onu bulması için görevlendirir. Yaşadığı Çocuk Esirgeme Kurumu’ndan ayrılmak zorunda kalan Ferah, Narin ile Korkmaz’ın ardından Adana’dan İstanbul’a gitmek zorunda kalır. Henüz haberi olmadığı dev serveti Ferah için tehlikelerle dolu bir hayat kavgasının başlangıcı demektir. Yener ve annesi Belkıs, babasının gizlice hazırlattığı vasiyetin içinde bulunduğu kasayı açmak için harekete geçmiştir. Yener’in açacağı kasadan ellerinden kayıp gidecek olan dev bir servet değil, bitti sanılan büyük düşmanlıklar, birbirlerinden nefret eden aileler, insanların güç ve para uğuruna yapmaya gönüllü oldukları kötülükler de çıkacaktır.

SERVET'İN OYUNCU KADROSU

Yapımını Ortaks Yapım’ın gerçekleştirdiği, yapımcılığını Müge Turalı Pak, Melda Perahya Yalçın ve Mehmetcan Yüksel’in üstlendiği, proje tasarımını Birsel Çıkıncı’nın yaptığı ve senaryosunu Murat Boyacıoğlu’nun yazdığı dizinin yönetmen koltuğunda ise Emir Khalilzadeh oturuyor. Genç jenerasyonun gözde oyuncularından Yusuf Çim ve Bahar Şahin’in başrollerini paylaştığı dizide Ali Sürmeli, Arsen Gürzap, Tülay Günal, Kanbolat Görkem Arslan, Baran Bölükbaşı, Cemre Gümeli, Alicia Kapudağ, Barış Yalçın, Bora Cengiz, Evren Duyal, Bekir Çiçekdemir, Deniz Atam, Ahmet Kaynak, Kadim Yaşar, Selahattin Töz, Miray Akay gibi güçlü isimler de yer alıyor.

Servet, Perşembe akşamı saat 20.00’de Show TV’de başlıyor!