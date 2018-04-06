‘Sevinmeyin, ilacın yüzde 50’sini ödüyoruz’

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Ulusal Kanser Haftası dolayısıyla gerçekleştirilen “Kanserde Güncel Konular” toplantısında konuştu. Sağlığın siyasi çekişme meselesi haline getirilmemesi gerektiğini kaydeden Demircan, “Kanser milli bir meseledir. Meme kanserinde 2 milyon 200 bin, rahim ağzı kanserinde yaklaşık 3 milyon, kalın bağırsak kanserinde yaklaşık 2 milyon tarama gerçekleştirildi. Toplam 7 milyon kanser taraması yapıldı. 2018 yılı içinde bu sayıyı 9 milyona ulaştıracağız” dedi.
Gazete Habertürk'ten Fatmanur Boylu'nun haberine göre; ilaç konusunda daha fazla bilimsel ve yerli çalışma yapılmasının önemine dikkat çeken Demircan, “İlaçta elbette tüketimdeki ürünlerin yüzde 80’ini yerli üretiyoruz ama bu bizi fazla sevindirip ‘İyi yerdeyiz’ dedirtmesin. Patent koruması kalkmış ilaçları üretiyoruz. Biz şu anda patentli bir ilaç piyasaya sürebilmiş değiliz. Bu da bilimle ilgili boşluğu doldurmamız gerektiğini gösteriyor. Tüketilen 100 ilacın 80’ini Türkiye’de üretirken ödeme bazında kalan yüzde 20’ye yüzde 50’lik ödeme yapıyoruz. Çünkü onlar patentli ilaçlar. Sağlıkla ilgili cihazların üretiminde yerli sanayi yüzde 15 desteğe sahip. Dışa bağımlılığı azaltmanın peşindeyiz” diye konuştu. Demircan, kanserde terminal dönem olan palyatif bakım yataklarının sayısını 4 bine çıkaracaklarını söyledi.
‘REKLAM YASAĞI ÖNEMLİ BİR ADIM’
Teknolojideki hızlı gelişmenin tehdit oluşturduğunu dile getiren Demircan, geçen yıl yapılan 7-9 yaş grubu öğrencilerinde obezite çalış- masındaki sonuçlara bakıldığında obezitenin hızla arttığına ve yüzde 9.9’a ulaş- tığına işaret etti. Karbonhidratla beslenmenin çocuk ve yetişkinler için cazip halden çıkarılması gerektiğini vurgulayan Bakan Demircan, “Nişasta bazlı şeker kotasının yarı yarıya düşürülmesi bir adımdır. Bununla ilgili atılan en önemli adımlardan biri de RTÜK’ün reklam yasağıdır. Başta çocuk programları olmak üzere programların başında ortasında ve sonunda bu tür gıdaların reklamlarının yasaklanması ciddi bir adımdır. Toplumda bu bilinci oluşturabilirsek mühim neticeler alacağız” ifadesini kullandı. Demircan, tütün ve alkol konusunda önemli adımların atıldığını ama bunun da yeterli olmadığını belirtti.
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