Mevsimin ameliyat üzerine direkt bir etkisi yok. Ancak burun ameliyatını tatil ile birleştirmek isteyenler için tatilde güneşlenmek ve gözlük takmak sınırlandırılır. Özellikle yurtdışından gelip ülkemizde hem ameliyat olup hem de tatil yapmak isteyenler, ameliyat sonrası sıcak havalar nedeniyle hareketlerini biraz azaltmalı, bol sıvı almalı, aksi takdirde sıvı kaybına bağlı baş dönmesi, sersemlik ve bayılma yaşayabilirler.
Sıcak havanın sıvı ve tuz kaybını artırması, damarların genişleyerek kan basıncının düşmesi, terleme ve buharlaşma nedeniyle kaybedilen sıvıların yerine konması gerekir.
Sıcak havalarda burun fonksiyonları bozulur mu?
Sıcak hava burun kuruluğunu artırarak kanamaya eğilimi artırabilir, bunun dışında olumsuz etki göstermez.
Burun tıkanıklığı nasıl çözülür? Burun spreyi, deniz suyu kullanalım mı?
Burun tıkanıklığına çözüm olarak ilk olarak deniz suyu kullanın! Açılmaz ise başka yapısal sorunlar olabilir.Uzman doktora görünün.Başka spreyler denemek problemi maskeleyerek çözümü zorlaştırır.Örneğin; bazı burun spreyleri bağımlılık yaparak sağlımızı olumsuz etkiler.
Burun estetiği yazın yapılır mı?
Her mevsim yapılabilir. Burun estetiği hastaları sadece biraz zamana ihtiyaç duyar.Cilt - ciltaltı dokusunun ödem ve şişliklerinin geçmesi için sadece zamana ihtiyaç duyarlar.
Burun tıkanıklığı sağlımızı nasıl etkiler?
Burun tıkanıklığı sonucu gün içerisinde koşarken, merdiven çıkarken, spor yaparken yeterli nefes alamayız ve kalbimiz yorulur.
Burnun tıkalı olması gece uykuda nefeste tıkanma yaparak uyku apnesine (uykuda nefes durması) neden olur. Uyku apnesi kan basıncının artmasına, kalp ritminin bozulmasına, uyku düzeninin bozulmasına neden olarak vücudu olumsuz etkiler. Gece uykuda tıkanmaya bağlı kalp krizi ve inme riski artar. Gün içerisinde uykuya eğilim, çabuk sinirlenme, unutkanlık, dişlerin çürümesi, sabah ağız kuruluğu ve ağızda kötü bir tat hissi oluşturur.
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