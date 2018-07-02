Sigortacılık, yeni Cumhurbaşkanlığı yönetim anlayışı ile diğer finansal kurumlarla birliştirilip tek alden idare edilecek. Edinilen bilgilere göre Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) birliştirildikten sonra şu anda Hazine’ye bağlı olan sigortacılığı yöneten kurum olan Sigortacılık Genel Müdürlüğü de bu çatı altına alınacak. Yeni kurulun adının Bankacılık ve Sigortacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu yani BSDDK olacağı ifade ediliyor. Sigortacılar alınması gereken kararlarda tek elden ve hızlı hareket edilmesinin sağlanacak olması nedeniyle yeni yapıya olumlu bakıyor. Ancak yine de sigortacılar en iyi çözümün sadece sigortacılığın bağlı olduğu bir üst kurul olmasını doğru buluyor. Yeni yapı ise eskiden daha iyi şeklinde tanımlanıyor.

Özellikle yabancı yatırımcıların parçalı yapıdan rahatsız olduğu ve yeni düzenlemeye olumlu bakabileceği kaydediliyor. Yeni yapı ise daha çok İngiltre’deki Financial Services Authority’ye benzeyecek.

TÜM FİNANSAL KURUMLAR BAĞLI

Peki İngiltere’de sistem nasıl işliyor? İngiltere’de, bizdeki Sermaye Piyasası Kurulu, BDDK, Hazine Müsteşarlığı’na bağlı Sigorta Denetleme Kurulu gibi kurumlar başta olmak üzere, para piyasaları, sermaye piyasaları, sigorta piyasaları gibi finans piyasalarının regülasyonunu yapan otoritelerin tek bir çatı toplandığı dev bir düzenleyici otorite vardı. 1 Nisan 2013 itibarıyla Financial Conduct Authority ve Bank of England bünyesinde kurulmuş olan Prudential Regulation Authority olmak üzere ikiye ayrıldı. FCA daha çok piyasalarda yürütülecek faaliyetlerin standartlarına ilişkin düzenlemeler getirirken, PRA daha ziyade piyasalarda faaliyet gösteren aktörlerin bizzat kendilerine ilişkin düzenlemeler getiriyor.

KOBİ’LERİ KORUYAN PAKET

Günümüzde siber tehditler, işletmeleri, dolandırıcılık veya hırsızlık konularının çok ötesinde endişeye sürüklüyor. Siber saldırganlar çok daha organize çalışıyor ve işletmelerin hizmetlerini durdurmaya, verilerini imha etmeye, aynı zamanda fidye karşılığı sistemlerine el koymaya odaklanıyor. Bu sebeple, bu tür risklerden doğan zorluklar günden güne çok daha karmaşık bir hale geliyor. Anadolu Sigorta, geçtiğimiz yıl hayata geçirdiği ‘Bireysel Siber Güvenlik Poliçesi’nin ardından standart paket kapsamlı Ticari Siber Güvenlik Paket Sigortası’nı ticari işletme ve KOBİ’lere özel bir çözüm olarak tasarlayarak bu işletmelerin hizmetine sundu. Anadolu Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Levent Sönmez, “Siber sigorta, dünya genelinde daha çok ticari ürünlerin bulunduğu ve oldukça hızlı büyüme gösteren bir alan. Standart kapsamlı Ticari Siber Güvenlik Paket Sigortası’nı ticari işletmeler ve KOBİ’lerle buluşturuyoruz” dedi.

5 AYLIK ÜRETİM: 24 MİLYAR TL

Sigorta sektöründe yılın ilk 5 ayında prim üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20.4 oranında artarak 23.7 milyar TL oldu. Türkiye Sigorta Birliği (TSB) yılın ilk 5 ayına yönelik prim üretim verilerini açıkladı. Sektörün 2018 yılı Mayıs sonu itibarı ile toplam prim üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20.4 artış ile 23 milyar 725.4 milyon TL oldu. TSB verilerine göre enflasyondan arındırıldıktan sonra reel büyüme ise yılın ilk 5 ayında yüzde 7.3 oranında gerçekleşti. 23.7 milyar TL'lik üretimin 20 milyar 473 milyon TL'lik kısmı hayat dışından geldi.

4.5 MİLYON ÇALIŞAN DAHA BES’E GELİYOR

Türkiye Sigorta Birliği (TSB), 1 Temmuz itibarıyla yeni katılımlarla büyüyecek Bireysel Emeklilik Sistemi’ne (BES) ilişkin açıklamada bulundu. Çalışan sayısı 10 ile 49 arasında olan işyerlerinin Bireysel Emeklilik Sisteminde Otomatik Katılım Uygulamasına dahil olacağının belirtildiği açıklamada işverenlerin yükümlülükleri ve sistemin avantajları vurgulandı. Temmuz ayı itibarıyla çalışan sayısı 10 ile 49 arasında olan işyerleri de Otomatik Katılım ile Bireysel Emeklilik Sistemi’ne dahil olacak. Emeklilik Gözetim Merkezi’ nin (EGM) 6 Haziran 2018 verilerine göre Otomatik Katılım, 231 bin işyerindeki yaklaşık 4.5 milyon çalışanı daha otomatik olarak BES’li yapacak. 2003 – 2017 yılları arasında 7 milyon katılımcıya ulaşan BES, son 1.5 yılda uygulanan otomatik katılım sayesinde katılımcı sayısını 11 milyona çıkardı. Türkiye Sigorta Birliği, yaptığı açıklamada “Uygulamaya dahil olacak işyerleri belirlenirken, işyerindeki tüm çalışan sayısına bakılacak” dedi.

FAİZSİZ FON İMKÂNI VAR

Uygulamada faizli ve faizsiz fon seçimi aynı anda ve eşit şartlarda çalışanlara sunuluyor. Bugüne kadar, 4 milyon çalışanın toplam 2.9 milyar TL birikiminin yüzde 63’ü (1.8 milyar TL) faizsiz fon tercihi, kalan yüzde 37’si (1.1 milyar TL) ise faizli fon alternatifini seçen çalışanların birikimiyle oluştu.

11 MİLYON KİŞİ MEVCUT

1 Ocak 2017 tarihinden bugüne kadar uygulamaya yaklaşık 75 bin işyeri katıldı. Sistemdeki 4 milyon çalışan toplamda 2.9 milyar TL’lik fon biriktirdi. TSB, Otomatik Katılım’ ın tasarruflara katkı sağlama açısından büyük önem taşıdığını vurgulayarak “Sistemde toplam 11 milyon katılımcı bulunuyor. temmuzdan itibaren başlayacak yeni fazla birlikte 4.5 milyon çalışan daha bu uygulama sayesinde tasarruf etmeye başlayacak” dedi.

ÖNCE ŞİRKETİ SEÇİN

Türkiye Sigorta Birliği’nin (TSB) konuya ilişkin açıklamasında, otomatik katılım takvimine göre sisteme dahil olması gereken işyerlerinin kanuni yükümlülüklerini yerine getirmelerinin önemli olduğu, aksi takdirde cezai müeyyideye maruz kalacakları hatırlatıldı. Sisteme dahil olması gereken tüm işyerleri ve işverenlerin bir emeklilik şirketi ile anlaşarak konuyla ilgili çalışanlarını bilgilendirmeleri gerektiği ifade edildi.