Sigortalı ve aşıya erişen çocuk sayısı arttı!

Türk Eczacıları Birliği (TEB) Başkanı Erdoğan Çolak, "Bundan 15 yıl önceyle karşılaştırdığımızda sigorta çatısı altındaki insanların yüzdesi ile aşıya erişilebilen çocuk oranı çok daha fazla. Bebek ve çocuk ölümleri azaldı, hekimlere erişim arttı." dedi.

AA'nın haberine göre; Türk Eczacıları Birliği 41. Dönem Merkez Heyeti 1. Bölgelerarası Toplantısı, Erzurum'un Palandöken ilçesindeki bir otelde 54 Bölge Eczacı Odası'ndan temsilcilerin katılımıyla başladı.

Çolak, burada yaptığı konuşmada, eczacıların Türkiye'nin daha aydınlık, güzel bir geleceğe kavuşması için ülke ve bölge insanlarına sağlık, ilaç ile eczacılık alanında hizmet ettiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi sürecinin geride kaldığını, bu seçimde 13 eczacı milletvekilinin parlamentoya girmeye hak kazandığını anımsatan Çolak, "Seçilen milletvekilleriyle eczacılık camiası adına önemli hizmetler yapacağımıza inanıyorum. 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkındaki Kanun'un değişmesi noktasında eczacı vekillerimiz parlamentoda tüm partilerin ortak görüşünü alarak Meclise sunulmasını nasıl sağladılarsa bundan sonraki süreçte de böyle olacağını umuyorum. Önümüzdeki dönemde de hem toplum sağlığı adına hem de eczacıların geleceği için iyiye ulaşmak noktasında güzel çalışmalar yapacağımızı ve meslek örgütleri ile birlikte hareket edeceğimizi belirtmek istiyorum." diye konuştu.

Çolak, seçimin ülkeye hayırlı olmasını dileyerek, "Eminim hepimizin tek düşüncesi bu seçim sonuçlarının ülkemizin ortak geleceği için hayırlı olmasıdır. Herkes bunu istiyor. Bütün bu kutuplaşma, ötekileşme ve mağdurlaşma söylemlerine karşı toplumun iyiliği noktasında hep beraber duruşumuz nettir" ifadelerini kullandı.

"BEBEK VE ÇOCUK ÖLÜMLERİ AZALDI, HEKİMLERE ERİŞİM ARTTI"

Çolak, toplumun iyiliği ve sağlığı için önemli noktalardan birinin insanın ihtiyacı olan temel girdilere erişiminin sağlanması olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti: "Sağlık, gıda ve bilgi bir insanın hiç parası olmasa da insan olmaktan kaynaklı olarak erişmesi gereken temel girdilerdir. Bundan 15 yıl önceyle karşılaştırdığımızda sigorta çatısı altındaki insanların yüzdesi ile aşıya erişilebilen çocuk oranı çok daha fazla. Bebek ve çocuk ölümleri azaldı, hekimlere erişim arttı. Ancak bizim bir sağlık meslek örgütü olarak bundan daha fazlasını talep etmek topluma karşı en önemli sorumluluğumuzdur. Bundan sonra da bunu dillendirmekten vazgeçmeyeceğiz."

Toplantı, 30 Haziran Cumartesi günü sona erecek.