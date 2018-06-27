Hafta sonu milyonlarca genç, geleceklerinde önemli bir rol oynayacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na girecek. Gençler için oldukça stresli olan bu dönemde dengeli ve sağlıklı beslenmek; stres kontrolü ve sınav konsantrasyonunu artırmak için büyük önem taşıyor.

En az çocuklar kadar heyecanlı olan YKS velilerine beslenme konusunda çocuklarına baskı yapmamalarını öneren Beslenme ve Diyet Uzmanı Nilşah Yıldırım Karakurt, bu kritik süreci sağlıklı şekilde atlatabilmeleri için gençlere şu tavsiyelerde bulunuyor:

SINAV KAYGISINA KARŞI ÖNERİLER!

Sınav Öncesi Gençlere 10 Önemli Tavsiye

1. Özellikle kulaktan dolma bilgiler ile sınav haftası alışkın olunan beslenmenin dışına çıkıp değişik besinler veya diyetler denemekten kaçının ve rutin beslenmenize devam edin.

2. Yapmanız gereken ilk şey uyku düzeninizi kontrol altına almakla başlayıp erkenden kahvaltıya oturma alışkanlığı kazanmak. Eğer kahvaltı yapamama gibi köklü bir alışkanlığınız var ve bunu düzeltemiyorsanız son gün bunu zorlamayın.

3. Sınavdan bir gün önce ve sınav günleri midenizi rahatsız edebilecek yemeklerden uzak durun. Zehirlenme, bağırsaklarınızı olumuz etkileme gibi olasılıklar nedeniyle dışarıda yemek yemekten kaçının.

4. Fastfood, aşırı yağlı, aşırı soslu, kızartma ve hazır gıdaları tüketmeyin.

5. Sınav sabahı kızartma yemekten, alışkın olmadığınız besinleri denemekten kaçının. Bağırsaklarınızı harekete geçirebilecek mısır gevreklerini kahvaltınıza dahil etmeyin.

6. Zaten heyecanlı olduğunuz sınav sabahı veya bir gece öncesi çay, kahve ve kahve çeşitleri, kafein içeren içeceklerden uzak durun.

7. Sabah kahvaltısında tokluk süresini uzatacak çavdar ekmeği veya tam buğday ekmeği gibi esmer ekmek tercih edin.

8. Sınav öncesi veya sırasında şeker, çikolata, bisküvi gibi kan şekerinizi hızlıca yükseltip akabinde sizi acıktırmaya yöneltecek gıdalar yerine kuru meyveleri, fındık, badem gibi kuruyemişleri, sade kutu sütü ve ufak bir ev sandviçini tercih edin.

9. Yine sınav günü öncesinde akşam yemeğinde kurubaklagil, bulgur, mercimek gibi gaz yapıcı besinleri tüketmemeye dikkat edin, uyku kalitenizin bozulmaması için aşırı sıvı tüketmeyin.

10. Akşam ara öğünü olarak yoğurtlu semizotu içerisine biraz keten tohumu gibi bitkisel omega-3 kaynaklı besinleri tercih edin.

Sınav sabahı kahvaltısı için örnek menü

1 adet yumurta

1 dilim sevdiğiniz ve her zaman yediğiniz bir peynir

Birkaç adet zeytin (hassasiyeti olanlar tüketmemeli )

1 dilim esmer ekmek

Açık bir çay

-

Peynirli omlet veya melemen

1-2 dilim esmer ekmek

Alışkın olduğunuz bir bitki çayı

-

Esmer ekmeğe peynirli tost

Cherry domates

Çay veya bitki çayı