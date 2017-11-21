Sınırdaki Lübnan askerlerine İsrail saldırısı uyarısı!

Lübnan ordusu, Lübnan Genelkurmay Başkanı'nın ülkenin güney sınırındaki askerlerini İsrail'den gelecek saldırılara ve ihlallere karşı uyardığını açıkladı.

Genelkurmay Başkanı Joseph Avn'ın orduyu BM'nin 1701 numaralı kararının iyi uygulanması konusunda 'tamamen hazır' olmaları konusunda uyardığı belirtildi.

1701 numaralı Birleşmiş Milletler kararı, 2006 yılında İsrail ile Hizbullah arasındaki savaşı bitiren kararlardan biri olarak görülüyor. Karar Lübnan ordusunu sınırın güvenliği konusunda tek sorumlu olarak gösteriyor.