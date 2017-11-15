Şırnak'taki operasyonda Milan ve güdümlü tanksavar füzesi ele geçirildi

Genelkurmay Başkanlığı'nın internet sitesinde dünkü yurt içi olaylara ilişkin bilgi verildi. Buna göre, Şırnak Bestler-Dereler bölgesinde 13 Kasım'da, İçişleri Bakanlığının "Aranan Teröristler" listesinde kırmızı kategoride bulunan "Delal Amed" kod adlı Hülya Eroğlu'nun da etkisiz hale getirildiği hava destekli operasyonun ardından yapılan aramalarda çok sayıda silah ve mühimmat bulundu.

MİLAN VE AT-5 FÜZESİ ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonda, Milan ve AT-5 güdümlü tanksavar füzesi, RPG-7 roketatar, 3 kalaşnikof piyade tüfeği, 56 havan mühimmatı, 5 el bombası, bin 191 uçaksavar mühimmatı, 25 kilogram amonyum nitrat ile bir ton gıda malzemesi ve çok miktarda muhtelif gereç ele geçirildi.

Teröristlerce bölgeye tuzaklanan 10 el yapımı patlayıcı da imha edildi.

Şırnak'ta güvenlik güçlerince yürütülen önleyici kolluk devriyesinde ise bir bölücü terör örgütü mensubu yakalandı. Operasyonda, tabanca ve el bombası ele geçirildi.

Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar da sosyal medya hesabından ele geçirilen füzelerle ilgili olarak şu paylaşımda bulundu:

— Abdullah Ağar (@abdullahagar2) November 15, 2017

şırnak

Milan füzesi

AT-5 füzesi