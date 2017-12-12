Sivas'ta tünel inşaatında yangın

Sivas'ın Zara ve Suşehri ilçeleri arasında inşaatı devam eden tünelde çıkan yangında 13 işçi dumandan etkilendi.
AA'nın haberine göre, 2010 rakımlı Geminbeli Geçidi'nde yapımı devam eden Geminbeli Tüneli'nin Zara tarafındaki tüp geçidinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangında, tünelde çalışan işçilerden Hasan Hüseyin Şimşek, Ümit Ergin, Can Güneş, Sebahattin Yazıcı, Hadi Demir, Emrah Toprak, Halil İbrahim Akar, Aydın Kökgül, Oktay Dutkun, Temel Duran, Sezgin Kaya, Alişan Şimşek ve Hüseyin Keleş dumandan etkilendi.Tünel dışında bulunan mesai arkadaşları tarafından araçlarla dışarı çıkarılan işçiler, ambulanslarla Zara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İşçilerden Aydın Kökgül, ilk müdahalenin ardından Sivas'a sevk edildi.
YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'ne (AFAD) bağlı ekiplerin "bağımsız solunum sistemi" ile tünel içerisinde yaptığı kontrolde içeride işçi olmadığı tespit edildi. Yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışmalar sürdürülüyor. Zara Kaymakamı Yunus Kızılgüneş, yaptığı açıklamada, yangının kontrol altına alındığını söyledi.
Tünelden duman çıktığı için şimdilik içeriye girilemediğini dile getiren Kızılgüneş, AFAD, İlçe Jandarma Komutanlığı ile Sivas ve Zara belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.
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