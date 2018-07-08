Antalya'da tedavileri devam eden siyam ikizlerinin 100'er gram alması, hayatta kalmalarına yönelik umutları artırdı.

Alanya ilçesinde 22 Haziran'da sezaryenle dünyaya gelen kafadan yapışık siyam ikizlerinin Akdeniz Üniversitesi Hastanesindeki tedavileri sürüyor.

AİLENİN 4 YILLIK BEBEK HASRETİNİ GİDEREN İKİZLERİ YAŞATMAK İÇİN SEFERBER OLDULAR

AA'nın haberine göre; beyinleri ayrı ama ana toplardamarı ortak olan ikizler, yoğun bakım ünitesinde uygulanan tedaviye cevap vermelerinin ardından normal servise alındı.

Turizm sektöründe işçi olarak çalışan 40 yaşındaki Ömer ve 32 yaşındaki Fatma Evrensel çiftinin 4 yıllık bebek hasretini gideren ikizleri yaşatabilmek için servisteki doktor, hemşire ve hasta bakıcılar da seferber oldu.

Dünyaya ikişer kilogram ağırlığında gelen ve annelerinin sütünün konulduğu biberonla beslenen siyam ikizlerinin yüzer gram almaları hem aileyi hem doktorları sevindirdi.

DERMAN VE YİĞİT İSİMLERİ VERİLDİ

Baba Ömer Evrensel, ikizlerinin normal odaya çıktığını, tedavisinin devam ettiğini söyledi. Bebeklerine Derman ve Yiğit ismini verdiklerini dile getiren Evrensel, "Çocuk sahibi olmak her anne babanın hayalidir. Tabii ki çocuklarımı ayrı ayrı kucağıma almak isterdim. Birisi ters, birisi düz. Allah'tan geldi, zaman gösterecek" dedi.

İkizlere ilerleyen süreçte ameliyat yapılacağını, birbirinden ayrılabileceğini vurgulayan Evrensel, her iki bebeğinin de hayata tutunması için dua ettiklerini anlattı."Umudumuzu hiçbir zaman kaybetmedik. İnşallah evlatlarım hayata tutunacak. Allah'ın izniyle umudumuz hep olacak. Veren de alan da Allah. Hiçbirimizin bir saniye sonra ne olacağı belli değil" diyen Evrensel, hayatta mucizeler de olduğunu vurguladı.

HERKES SEFERBER OLDU

Doktorların ellerinden geleni yaptığını belirten Evrensel, şunları kaydetti: "Çocuklar toparlansın ameliyat edeceğiz, dediler. Çok zayıflar, ikişer kilogram doğdular, şu ana kadar 100'er gram aldılar. Sağlık durumları iyi, eşim artık emzirebilecek. Şu an biberonla besliyor. Sağlıkları iyi, en ufak sıkıntıları yok. Doktorlarımız, hemşire ve hasta bakıcıları Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde herkes seferber oldu. Çok ilgililer. İnşallah güzel olur."

Evlatlarını sağlıklı şekilde bir an önce evine götürme hayalleri kuran anne Fatma Evrensel ise "İlk günden itibaren benim sütümle besleniyorlar. Özenle bakıyorum, durmadan dua ediyorum" diye konuştu.